ТОП-10 нових автівок, які найчастіше купували українці у серпні Сьогодні 20:08 — Технології&Авто

Автомобілі з салону

Українці у серпні придбали близько 5 тисяч нових легкових автомобілів. Найпопулярнішою моделлю місяця стала Toyota RAV-4 — її обрали 445 покупців.

Про це повідомив «Укравтопром», оприлюднивши рейтинг найпопулярніших нових легковиків за підсумками серпня.

Топ-10 найпопулярніших моделей

До десятки лідерів за кількістю реалізованих автомобілів увійшли:

Toyota RAV-4 — 445 авто; Renault Duster — 298; Skoda Octavia — 227; Hyundai Tucson — 204; Skoda Kodiaq — 180; Toyota Camry — 180; Toyota LC Prado — 154; Toyota Yaris Cross — 154; BYD Sea Lion 06 — 132; Mazda CX-5 — 120.

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Раніше ми повідомляли, що протистояння між електромобілями та автомобілями з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) вже давно перестало бути виключно технічним питанням. Сьогодні вибір транспорту стає дедалі більше фінансовим викликом. Що вигідніше купити у 2025 році: електрокар чи авто з традиційним типом двигуна? Finance.ua у матеріалі розібрав це питання з позиції грошей.

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