ТОП-10 нових автівок, які найчастіше купували українці у серпні
Топ-10 найпопулярніших моделей
- Toyota RAV-4 — 445 авто;
- Renault Duster — 298;
- Skoda Octavia — 227;
- Hyundai Tucson — 204;
- Skoda Kodiaq — 180;
- Toyota Camry — 180;
- Toyota LC Prado — 154;
- Toyota Yaris Cross — 154;
- BYD Sea Lion 06 — 132;
- Mazda CX-5 — 120.
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