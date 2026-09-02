0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-10 нових автівок, які найчастіше купували українці у серпні

Технології&Авто
35
Автомобілі з салону
Автомобілі з салону
Українці у серпні придбали близько 5 тисяч нових легкових автомобілів. Найпопулярнішою моделлю місяця стала Toyota RAV-4 — її обрали 445 покупців.
Про це повідомив «Укравтопром», оприлюднивши рейтинг найпопулярніших нових легковиків за підсумками серпня.

Топ-10 найпопулярніших моделей

До десятки лідерів за кількістю реалізованих автомобілів увійшли:
  1. Toyota RAV-4 — 445 авто;
  2. Renault Duster — 298;
  3. Skoda Octavia — 227;
  4. Hyundai Tucson — 204;
  5. Skoda Kodiaq — 180;
  6. Toyota Camry — 180;
  7. Toyota LC Prado — 154;
  8. Toyota Yaris Cross — 154;
  9. BYD Sea Lion 06 — 132;
  10. Mazda CX-5 — 120.
Створено за допомогою ШІ
Створено за допомогою ШІ
Раніше ми повідомляли, що протистояння між електромобілями та автомобілями з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) вже давно перестало бути виключно технічним питанням. Сьогодні вибір транспорту стає дедалі більше фінансовим викликом. Що вигідніше купити у 2025 році: електрокар чи авто з традиційним типом двигуна? Finance.ua у матеріалі розібрав це питання з позиції грошей.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авторинок УкраїниУкравтопром
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems