ЄС прирівняв ChatGPT до великих пошуковиків Сьогодні 02:47 — Технології&Авто

ChatGPT отримав чотири місяці на виконання вимог

Європейська комісія офіційно визнала ChatGPT «дуже великою онлайн-пошуковою системою». Відтепер сервіс OpenAI підпадатиме під посилені вимоги та нагляд у межах Закону ЄС про цифрові послуги.

Про це пише видання Gizmodo.

Таке рішення Єврокомісія оголосила 31 серпня. Разом із ChatGPT статус «дуже великої онлайн-платформи» отримали Reddit і Roblox.

Які вимоги діятимуть для ChatGPT

У ЄС статус дуже великої онлайн-платформи або пошукової системи надають сервісам, які мають щонайменше 45 млн користувачів на місяць у країнах Євросоюзу. ChatGPT, імовірно, давно перевищив цей показник, однак раніше регулятори не визначили, до якої саме категорії його віднести.

Закон про цифрові послуги ухвалили у 2022 році. Він встановлює додаткові правила для найбільших онлайн-сервісів, зокрема щодо незаконного контенту, безпеки користувачів і системних ризиків. Документ розробляли ще до масового поширення генеративного штучного інтелекту, тому він не містив чітких правил щодо сервісів на кшталт ChatGPT.

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Тепер ChatGPT офіційно віднесли до категорії дуже великих онлайн-пошукових систем. До цього в ній перебували Google Search і Microsoft Bing.

Новий статус означає, що OpenAI доведеться виконувати додаткові вимоги. Зокрема, компанія має оцінювати системні ризики, пов’язані з роботою ChatGPT та його алгоритмів, і пояснювати, як планує їх зменшувати.

Йдеться, серед іншого, про поширення незаконного контенту, можливий негативний вплив на неповнолітніх і фізичне та психічне благополуччя користувачів, ризики для фундаментальних прав, а також вплив сервісу на вибори та громадську безпеку.

ChatGPT отримав чотири місяці на виконання вимог

Статус також розширює повноваження Європейської комісії щодо контролю та розслідування діяльності сервісів. ChatGPT, Reddit і Roblox мають чотири місяці, щоб виконати нові вимоги.

За порушення Закону про цифрові послуги компаніям може загрожувати штраф до 6% їхнього річного світового доходу.

Єврокомісія вже застосовувала ці повноваження. У грудні вона оштрафувала X на 120 млн євро через проблеми з прозорістю реклами та оформленням верифікаційних позначок.

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