Навчальна їзда: на яких дорогах заборонено тренуватися Сьогодні 04:05 — Технології&Авто

Навчальна їзда передбачає поступове формування навичок керування автомобілем

Майбутні водії можуть відпрацьовувати навички керування автомобілем не на всіх дорогах. Правила дорожнього руху визначають місця, де навчання водінню заборонене.

Про це нагадує Головний сервісний центр МВС.

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Де не можна навчатися водінню

Відповідно до пункту 24.9 Правил дорожнього руху України, навчання водінню транспортних засобів заборонене:

у житловій зоні;

на дорогах для автомобілів;

на автомагістралях.

Такі обмеження пов’язані з безпекою всіх учасників дорожнього руху. Автомагістралі та дороги для автомобілів призначені для безперешкодного руху транспортних засобів. Водночас водії-початківці під час навчання можуть рухатися повільніше, вагатися під час ухвалення рішень або потребувати більше часу для виконання маневрів.

Початкове навчання водінню має проводитися на закритих майданчиках, автодромах або в місцях, де немає інших учасників дорожнього руху.

Після набуття достатніх початкових навичок навчальна їзда може відбуватися на дорогах, але лише в присутності інструктора з підготовки водіїв. Це передбачено пунктами 24.4 та 24.5 ПДР.

Отже, навчальний маршрут має відповідати вимогам Правил дорожнього руху та забезпечувати належні умови для безпечного навчання.

Чому заборонена навчальна їзда на автомагістралях

Автомагістраль — це дорога зі спеціальними умовами руху. Для кожного напрямку на ній передбачені окремі проїзні частини, відсутні перехрестя в одному рівні, а доступ і виїзд обмежені.

На таких дорогах транспортний потік рухається динамічно та за передбачуваними правилами. Під час навчальної їзди водій-початківець лише формує необхідні навички, тому його дії не повинні створювати додаткових ризиків для інших учасників руху.

Також навчання водінню заборонене в житлових зонах. Це додатково визначено пунктом 26.2 ПДР. У таких зонах водіям потрібно враховувати присутність пішоходів, які мають перевагу перед транспортними засобами.

Що потрібно пам’ятати майбутньому водієві

Навчальна їзда передбачає поступове формування навичок керування автомобілем, виконання маневрів та взаємодії з іншими учасниками дорожнього руху.

Тому під час навчання важливо обирати дороги та майданчики, які відповідають вимогам ПДР. Спочатку водій має набути необхідних навичок у безпечних умовах, а вже потім переходити до складніших дорожніх ситуацій.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що для кандидатів у водії запроваджується нова процедура під час складання теоретичного та практичного іспитів у сервісних центрах МВС. Відтепер, якщо в Єдиному державному реєстрі МВС (ЄДР МВС) відсутній відцифрований образ обличчя людини, перед початком теоретичного або практичного іспиту адміністратор сервісного центру МВС здійснить фотографування. Відцифрований образ обличчя разом із відомостями про кандидата внесуть до Єдиного державного реєстру МВС.

Також ми писали , що у Верховній Раді готують підвищення штрафів за перевищення швидкості на дорогах. Відповідний законопроєкт передбачає суттєве посилення відповідальності для водіїв за порушення швидкісного режиму. Законопроєкт, розроблений спільно з МВС та Національною поліцією «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дії, які призводять до травматизму та смертності на дорогах», пропонує таку градацію штрафів:

понад 20 км/год — 680 грн;

понад 40 км/год — 2040 грн;

понад 60 км/год — 2720 грн;

понад 80 км/год — 3400 грн;

перевищення п’ять і більше разів за рік — 17 000 грн.

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