0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Штрафи за перевищення швидкості планують підвищити у кілька разів — розміри

Особисті фінанси
138
Штрафи за порушення швидкісного режиму можуть зрости до 17 000 грн
Штрафи за порушення швидкісного режиму можуть зрости до 17 000 грн
У Верховній Раді готують підвищення штрафів за перевищення швидкості на дорогах. Відповідний законопроєкт передбачає суттєве посилення відповідальності для водіїв за порушення швидкісного режиму.
Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Якими будуть штрафи

Наразі передбачені такі штрафи:
  • перевищення на понад 20 км/год — 340 грн;
  • на понад 50 км/год — 1700 грн.
Законопроєкт, розроблений спільно з МВС та Національною поліцією «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дії, які призводять до травматизму та смертності на дорогах», пропонує таку градацію штрафів:
  • понад 20 км/год — 680 грн;
  • понад 40 км/год — 2040 грн;
  • понад 60 км/год — 2720 грн;
  • понад 80 км/год — 3400 грн;
  • перевищення п’ять і більше разів за рік — 17 000 грн.

В Україні взялися за порушників ПДР

Раніше ми повідомляли, що в Україні пропонують запровадити градацію штрафів залежно від рівня перевищення швидкості. За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, нові правила будуть спрямовані насамперед на тих, хто регулярно створює небезпеку для інших учасників руху.
Раніше Finance.ua писав, що серед комплексу рішень для зниження аварійності на дорогах планується:
  • посилити відповідальність за систематичні порушення ПДР, зокрема за перевищення швидкості;
  • ввести жорсткіші санкції для систематичних порушників;
  • удосконалити системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень.
Місце для вашої реклами
За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, на першому етапі буде створено систему, яка автоматично фіксуватиме кількість порушень і застосовуватиме санкції до систематичних порушників.
Наступним етапом буде бальна система. Згідно із зареєстрованим законопроєктом № 14133, якщо водій отримує 15 і більше штрафних балів, поліція може тимчасово призупинити дію його посвідчення водія. Для тих, хто отримав «права» менше року тому, цей «ліміт» становить 10 балів. Детально про те, як бальна система може працювати в Україні та як це вже працює у світі, ми розбиралися у статті за посиланням.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПДР
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems