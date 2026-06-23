Штрафи за перевищення швидкості планують підвищити у кілька разів — розміри Сьогодні 16:03 — Особисті фінанси

Штрафи за порушення швидкісного режиму можуть зрости до 17 000 грн

У Верховній Раді готують підвищення штрафів за перевищення швидкості на дорогах. Відповідний законопроєкт передбачає суттєве посилення відповідальності для водіїв за порушення швидкісного режиму.

Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Якими будуть штрафи

Наразі передбачені такі штрафи:

перевищення на понад 20 км/год — 340 грн;

на понад 50 км/год — 1700 грн.

Законопроєкт, розроблений спільно з МВС та Національною поліцією «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дії, які призводять до травматизму та смертності на дорогах», пропонує таку градацію штрафів:

понад 20 км/год — 680 грн;

понад 40 км/год — 2040 грн;

понад 60 км/год — 2720 грн;

понад 80 км/год — 3400 грн;

перевищення п’ять і більше разів за рік — 17 000 грн.

В Україні взялися за порушників ПДР

Раніше ми повідомляли , що в Україні пропонують запровадити градацію штрафів залежно від рівня перевищення швидкості. За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, нові правила будуть спрямовані насамперед на тих, хто регулярно створює небезпеку для інших учасників руху.

Раніше Finance.ua писав , що серед комплексу рішень для зниження аварійності на дорогах планується:

посилити відповідальність за систематичні порушення ПДР, зокрема за перевищення швидкості;

ввести жорсткіші санкції для систематичних порушників;

удосконалити системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень.

буде створено систему, яка автоматично фіксуватиме кількість порушень і застосовуватиме санкції до систематичних порушників. За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, на першому етапі

бальна система. Згідно із 15 і більше штрафних балів, поліція може тимчасово призупинити дію його посвідчення водія. Для тих, хто отримав «права» менше року тому, цей «ліміт» становить 10 балів. Детально про те, як бальна система може працювати в Україні та як це вже працює у світі, ми розбиралися у статті Наступним етапом будеЗгідно із зареєстрованим законопроєктом № 14133, якщо водій отримує, поліція можеДля тих, хто отримав «права» менше року тому, цей «ліміт» становить 10 балів. Детально про те, як бальна система може працювати в Україні та як це вже працює у світі, ми розбиралися у статті за посиланням.

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