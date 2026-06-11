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Кабмін планує запровадити градацію штрафів за перевищення швидкості

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Для більшості водіїв нічого не зміниться
Для більшості водіїв нічого не зміниться
Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що обговорила з Міністром внутрішніх справ та урядовцями проєкти змін, спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху.
Про це пише Урядовий портал.
За її словами, пропонується запровадити градацію штрафів залежно від рівня перевищення швидкості, а також посилити відповідальність для водіїв, які систематично порушують правила.
«Для більшості водіїв нічого не зміниться. Нові правила спрямовані насамперед на тих, хто регулярно створює небезпеку для інших учасників руху», — наголосила очільниця уряду.
Прем’єр-міністерка зазначила, що очікує на обговорення цих пропозицій між МВС та народними депутатами найближчим часом.

Тисячі водіїв систематично перевищують швидкість

За останні 12 місяців камери автоматичної фіксації зафіксували майже 2 900 водіїв, які перевищували швидкість більше ніж 50 разів. Понад 35 тисяч водіїв потрапляли в поле зору камер більше десяти разів за рік. Майже 12,5 тисячі — більше двадцяти разів.
Свириденко повідомила, що уряд окремо працює над розвитком системи автоматичної фіксації порушень.
«Сьогодні на дорогах працює близько 377 камер. Плануємо збільшити їхню кількість до понад 410 комплексів. Там, де працює контроль, водії частіше дотримуються правил», — зазначила вона.
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Крім того, Кабмін готує законодавче врегулювання використання електросамокатів та іншого легкого персонального транспорту. Кількість ДТП протягом пʼяти місяців 2026 року за їх участі зросла на 66,8%.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що уряд готує комплекс рішень, щоб знизити аварійність та посилити дисципліну на дорогах. Планувалося:
  • посилити відповідальність за систематичні порушення ПДР, зокрема за перевищення швидкості;
  • ввести жорсткіші санкції для систематичних порушників;
  • удосконалити системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень.
За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, на першому етапі буде створено систему, яка автоматично фіксуватиме кількість порушень і застосовуватиме санкції до систематичних порушників. Бальна система буде наступним етапом. ‎Він пояснив, що владі потрібно дуже виважено підходити до того, щоб і не порушити права людей, і щоб люди розуміли невідворотність покарання за порушення правил, які будуть встановлені законом. ‎
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
КабмінПДР
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