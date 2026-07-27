ЄС дозволив продавати конфісковану російську нафту із суден «тіньового флоту» Сьогодні 12:20 — Світ

Євросоюз дозволив продаж вилученої російської нафти

Європейський Союз дозволить державам-членам продавати російську нафту та інші товари, конфісковані із суден так званого «тіньового флоту». Таке рішення стало частиною нового пакета санкцій, спрямованого на посилення економічного тиску на росію.

Про це повідомляє Euractiv із посиланням на представників Європейської комісії.

Конфісковану нафту можна буде продавати

Нові санкції передбачають, що держави-члени ЄС зможуть реалізовувати нафту та інші вантажі, конфісковані із суден «тіньового флоту», який росія використовує для обходу цінової стелі G7 на нафту.

За словами представника Єврокомісії, нове положення дозволить державам-членам конфісковувати товари, що перевозяться такими суднами, після їх затримання під час морських операцій. Випадки затримання таких суден останнім часом трапляються дедалі частіше, однак залишалося невирішеним питання подальшого використання конфіскованого вантажу.

Оскільки нафта є головною експортною продукцією росії, новий механізм насамперед стосуватиметься саме її. Водночас він може застосовуватися і до інших товарів, зокрема зерна.

ЄС посилює тиск на енергетичний експорт росії

Рішення ухвалене в межах політики ЄС, спрямованої на скорочення доходів росії від експорту енергоносіїв і обмеження її можливостей фінансувати війну проти України.

У березні Бельгія затримала в Північному морі судно, яке, за даними ЄС, належало до російського «тіньового флоту». Танкер міг перевозити близько 330 тис. барелів нафти, вартість яких за поточними ринковими цінами оцінюється приблизно у 26 млн доларів.

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Минулого місяця Франція взяла під контроль ще одне судно, яке, за даними ЄС, використовувалося для обходу санкцій. Його вантажомісткість оцінюється приблизно у 600 тис. барелів нафти вартістю близько 48 млн доларів. Судно незадовго до цього завантажило нафту в російському Мурманську.

росія назвала такі дії «піратством» і заявила про намір відповісти «всіма необхідними засобами».

ЄС продовжить перевірки суден

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас повідомила, що 20 липня в Середземному морі європейські морські служби безпеки здійснили перевірку судна MV South Star, пов’язаного з росією, для перевірки його прапора.

За її словами, кожен незаконний рейс допомагає підтримувати російську військову машину, тому Євросоюз доповнює санкції активними діями на морі.

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Новий пакет санкцій передбачає збереження цінової стелі

21-й пакет санкцій ЄС проти росії також передбачає продовження ще на 12 місяців дії механізму цінової стелі на російську нафту. Відповідно до цього механізму компаніям із ЄС заборонено надавати послуги, зокрема страхування, танкерам, які перевозять російську нафту, продану за ціною, що перевищує встановлений ліміт.

Цінова стеля залишиться на рівні 44 доларів за барель. Без досягнення нової домовленості цей показник зріс би до 58 доларів за барель.

За оцінками Євросоюзу, завдяки збереженню цього механізму росія може втратити близько 3,5 млрд доларів доходів від експорту нафти протягом наступного року. Розрахунок ґрунтується на припущенні, що російська нафта марки Urals продаватиметься по 60 доларів за барель.

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