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Скільки в середньому заробляють працівники у Польщі

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У Польщі зросла середня зарплата
У Польщі зросла середня зарплата, Фото: magnific
У Польщі фіксують зростання заробітної плати. Станом на червень 2026 року середня зарплата у корпоративному секторі перевищила 9,4 тис. злотих брутто.
Про це свідчать дані Головного статистичного управління (GUS), пише inpoland.

Яка середня зарплата в Польщі

За даними GUS, середня місячна зарплата на середніх і великих підприємствах у червні становила 9 401,58 злотого брутто. Це на 5,9% більше, ніж торік, і на 2,5% більше, ніж у травні.
До розрахунків включені компанії, у яких працюють щонайменше 10 осіб, зокрема підприємства промисловості, торгівлі та будівництва. Водночас статистика не охоплює мікропідприємства та держустанови.
Як пояснюють фахівці, підвищення середньої зарплати значною мірою пов’язане з додатковими виплатами працівникам у червні. До розрахунку включають квартальні та річні премії, ювілейні премії та підвищення базової заробітної плати.
На рівень середньої зарплати також вплинуло збільшення мінімальної заробітної плати, яка з січня 2026 року становить 4 806 злотих брутто.
До цього Finance.ua зазначав, що попит на працівників у Польщі залишається високим. Найактивніше нових співробітників шукають компанії, що працюють на внутрішній ринок, тоді як окремі промислові сектори, зокрема автомобілебудування, навпаки, скорочують персонал.
За матеріалами:
Finance.ua
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