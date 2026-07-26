Скільки в середньому заробляють працівники у Польщі Сьогодні 14:21 — Світ

У Польщі зросла середня зарплата, Фото: magnific

У Польщі фіксують зростання заробітної плати. Станом на червень 2026 року середня зарплата у корпоративному секторі перевищила 9,4 тис. злотих брутто.

Про це свідчать дані Головного статистичного управління (GUS), пише inpoland.

Яка середня зарплата в Польщі

За даними GUS, середня місячна зарплата на середніх і великих підприємствах у червні становила 9 401,58 злотого брутто. Це на 5,9% більше, ніж торік, і на 2,5% більше, ніж у травні.

До розрахунків включені компанії, у яких працюють щонайменше 10 осіб, зокрема підприємства промисловості, торгівлі та будівництва. Водночас статистика не охоплює мікропідприємства та держустанови.

Потрібні гроші до зарплати? Обирайте кредит онлайн за кілька хвилин. Всі умови як на долоні завдяки сервісу від Finance.ua.

Як пояснюють фахівці, підвищення середньої зарплати значною мірою пов’язане з додатковими виплатами працівникам у червні. До розрахунку включають квартальні та річні премії, ювілейні премії та підвищення базової заробітної плати.

На рівень середньої зарплати також вплинуло збільшення мінімальної заробітної плати, яка з січня 2026 року становить 4 806 злотих брутто.

До цього Finance.ua зазначав , що попит на працівників у Польщі залишається високим. Найактивніше нових співробітників шукають компанії, що працюють на внутрішній ринок, тоді як окремі промислові сектори, зокрема автомобілебудування, навпаки, скорочують персонал.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.