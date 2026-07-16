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У Польщі зростає попит на працівників: де зараз найбільше вакансій

Світ
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У галузі HoReCaу у Польщі стабільно високий попит на працівників
У галузі HoReCaу у Польщі стабільно високий попит на працівників
Попит на працівників у Польщі залишається високим. Найактивніше нових співробітників шукають компанії, що працюють на внутрішній ринок, тоді як окремі промислові сектори, зокрема автомобілебудування, навпаки, скорочують персонал.
Про це свідчить дослідження аналітичного центру міжнародної HR-компанії Gremi Personal, підготовлене на основі даних польського статистичного управління GUS.

Де в Польщі найбільше потребують працівників

За даними аналітиків, найкращу динаміку зайнятості демонструє сфера HoReCa. За січень-травень 2026 року кількість працівників у ній зросла на 2,1% у річному вимірі — до 167,8 тис. осіб.
Позитивні показники також зберігаються в інших галузях:
  • харчова промисловість — зайнятість зросла на 0,56%, до 430,2 тис. працівників;
  • роздрібна торгівля — у травні кількість працівників збільшилася на 0,4%, до 740 тис.;
  • логістика та складське господарство — за п’ять місяців зайнятість зросла на 0,3%, до 189 тис. осіб.
Саме ці сфери, за словами експертів, сьогодні формують найбільший попит на іноземних працівників, насамперед на робітничі, операційні та сезонні професії.
Також аналітики відзначають пожвавлення в оборонній промисловості, яке пов’язують із масштабними державними та європейськими замовленнями після запуску програми SAFE та укладення нових оборонних контрактів.

Автомобільна галузь залишається серед аутсайдерів

Водночас не всі сектори економіки демонструють позитивну динаміку. Одним із найслабших залишається автомобілебудування.
У травні продажі автомобілів і комплектуючих у Польщі скоротилися на 4,4% у річному вимірі, а за підсумками п’яти місяців — на 1%. Це вже позначається на ринку праці.
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Згідно з дослідженням EuroMotoBarometr 2026, 37% автомобільних компаній у Польщі очікують скорочення персоналу протягом найближчих 12 місяців.

Чого очікують від ринку праці до кінця року

Експерти прогнозують, що у другому півріччі 2026 року додаткову підтримку польській економіці можуть забезпечити уповільнення інфляції, здешевлення кредитів та поступове відновлення будівельної галузі.
На думку аналітиків, ці фактори можуть стимулювати подальше зростання попиту на працівників у низці секторів економіки.
Раніше ми повідомляли, що темпи зростання зарплат у Польщі помітно сповільнилися, а період стрімкого підвищення доходів, схоже, завершився.
Також ми писали, що у Польщі почалися нові перевірки роботодавців, які оформлюють працівників за цивільно-правовими договорами або за моделлю B2B.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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