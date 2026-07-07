Зарплати в Польщі зростають повільніше Сьогодні 06:18 — Світ

Польські злоті

Темпи зростання зарплат у Польщі помітно сповільнилися, а період стрімкого підвищення доходів, схоже, завершився. Експерти пояснюють це зниженням інфляції, обережнішою політикою роботодавців щодо витрат і змінами на ринку праці. Такі тенденції стосуються й українців, які працюють у Польщі.

Чому зарплати зростають повільніше

За словами експертів міжнародної компанії з працевлаштування, однією з головних причин стало послаблення інфляційного тиску. Якщо на початку 2025 року індекс споживчих цін у Польщі становив 104,9%, то в січні-лютому 2026 року він знизився до 102,1%.

Водночас компанії дедалі частіше дотримуються консервативнішої політики управління витратами та посилюють фінансову дисципліну. У результаті двозначні темпи зростання зарплат залишилися в минулому.

Водночас, як зазначають аналітики, нинішня різниця між темпами підвищення зарплат та інфляцією є однією з найкомфортніших для працівників за останні роки, адже забезпечує реальне зростання доходів без надмірного навантаження на бізнес.

Що змінюється на ринку праці

Експерти наголошують, що для роботодавців дедалі важливішим стає не саме підвищення мінімальної зарплати, а її співвідношення із загальною ситуацією на ринку праці. У 2026 році цей баланс, за їхніми оцінками, став значно комфортнішим для бізнесу, ніж роком раніше.

Читайте також Пенсія в Польщі: як перевірити майбутні виплати

Додатково на ситуацію впливає поступове скорочення зайнятості в корпоративному секторі. Через це роботодавці вже не відчувають такого сильного тиску щодо необхідності конкурувати за працівників шляхом швидкого підвищення зарплат.

Водночас самі працівники все частіше віддають перевагу стабільному працевлаштуванню, а не зміні роботи заради вищої зарплати. У таких умовах бізнес намагається стримувати кадрові витрати, водночас зберігаючи конкурентоспроможність на ринку праці.

сповільнення темпів зростання заробітних плат. За даними дослідження: Раніше ми повідомляли , що у Польщі фіксуєтьсяЗа даними дослідження:

близько 68% компаній фактично заморозили підвищення зарплат,

тоді як лише близько 30% продовжують їх збільшувати.

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.