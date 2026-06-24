У Польщі компанії масово заморожують підвищення зарплат Сьогодні 15:03 — Особисті фінанси

У першому кварталі 2026 року середня зарплата в корпоративному секторі становила 9 263,5 злотого брутто

У Польщі фіксується сповільнення темпів зростання заробітних плат. За даними дослідження, близько 68% компаній фактично заморозили підвищення зарплат, тоді як лише близько 30% продовжують їх збільшувати.

Про це свідчать результати аналізу квартального індексу NEI, підготовленого аналітичним центром міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal

За даними аналітиків, які базуються на статистиці Головного статистичного управління Польщі (GUS), у першому кварталі 2026 року середня зарплата в корпоративному секторі становила 9 263,5 злотого брутто. Це на 6,3% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, однак є найнижчим темпом зростання з першого кварталу 2021 року.

Для порівняння, у 2023−2024 роках зарплати в корпоративному секторі зростали на 10−13% щорічно. Така динаміка була зумовлена високою інфляцією та конкуренцією роботодавців за працівників.

Причини уповільнення зростання заробітних плат

Однією з головних причин уповільнення зростання заробітних плат, за даними аналітиків, стало зниження інфляційного тиску. Якщо на початку 2025 року індекс споживчих цін у Польщі становив 104,9%, то в січні-лютому 2026 року він знизився до 102,1%.

У результаті різниця між темпами зростання зарплат та інфляцією сьогодні є однією з найбільш комфортних для працівників за останні роки, оскільки забезпечує реальне зростання доходів без надмірного навантаження на роботодавців.

Важливим чинником стало і більш стримане підвищення мінімальної заробітної плати. З 1 січня 2026 року польський уряд збільшив її лише на 3%, або на 140 злотих, до 4806 злотих брутто. Для порівняння, роком раніше мінімальна зарплата зросла одразу на 10%, що фактично відповідало темпам збільшення середніх зарплат у корпоративному секторі.

У Gremi Personal наголошують, що для роботодавців важливий не сам факт підвищення мінімальної зарплати, а його співвідношення із загальною динамікою ринку праці. У 2026 році цей баланс виглядає значно комфортнішим для бізнесу, ніж роком раніше.

Ще одним фактором уповільнення зарплатної динаміки стала загальна економічна невизначеність. У багатьох галузях компанії стримують розширення штатів або відкладають нові найми.

Зайнятість у корпоративному секторі поступово скорочується, що послаблює тиск на роботодавців щодо необхідності конкурувати за працівників шляхом швидкого підвищення зарплат. Водночас самі працівники дедалі частіше обирають стабільність замість зміни роботи заради вищого доходу.

Інфляційні ризики та зовнішні фактори

Разом із тим аналітики звертають увагу на нові ризики.

Загострення воєнного конфлікту в Перській затоці вже починає впливати на інфляційні процеси. Якщо в січні-лютому інфляція в Польщі залишалася на рівні 2,1%, то в березні індекс споживчих цін зріс до 3%, а у квітні — до 3,2% у річному вимірі.

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Подальше подорожчання енергоносіїв та сировини може посилити інфляційний тиск на економіку та поставити роботодавців перед непростим вибором між необхідністю підвищувати зарплати та потребою зберігати конкурентоспроможність бізнесу.

У Gremi Personal очікують, що польський ринок праці поступово переходить до етапу балансу між інтересами бізнесу та працівників. Період двозначного зростання зарплат, імовірно, завершився.

Компанії прогнозують помірне зростання заробітних плат на рівні 6−8% до кінця 2026 року.

Динаміка в окремих галузях

Проте, попри загальне охолодження ринку праці, окремі галузі польської економіки продовжують демонструвати вищі за середні темпи зростання зарплат.

Зокрема, вже традиційно одним із лідерів стала логістика, де середня зарплата у першому кварталі 2026 року зросла на 8% і досягла 9446 злотих.

У машинобудуванні середнє зростання зарплат склало 6,5%, що відповідає середньому показнику по економіці.

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Водночас найвищу динаміку демонстрували сегменти, пов’язані з виробництвом продукції військового призначення. У виробництві електроніки та оптичних приладів зарплати зросли на 7% — до 9988 злотих, а у виробництві іншого транспортного обладнання — на 8,5%, до 10 300 злотих.

В автомобільній промисловості середня зарплата збільшилася на 6,3% — до 9982 злотих.

Схожі процеси спостерігалися і в будівництві. Тут середня зарплата зросла на 6,8% і досягла 8654 злотих, хоча зайнятість продовжувала скорочуватися.

Водночас, найнижчі темпи зростання зарплат були зафіксовані у харчовій промисловості. У першому кварталі 2026 року середня зарплата в секторі збільшилася лише на 4,6% — до 7728 злотих, тоді як зайнятість зросла лише на 0,2%.

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