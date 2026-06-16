Роботодавців у Польщі перевірятимуть за новими критеріями: що зміниться з липня Сьогодні 14:04 — Особисті фінанси

Зміни торкнуться моделей співпраці B2B, які стали поширеними в багатьох галузях.

З 8 липня 2026 року в Польщі набудуть чинності нові правила перевірки цивільно-правових договорів. Вони суттєво змінять підхід до контролю за формами зайнятості, оскільки Національна інспекція праці отримає додаткові інструменти для оцінки не лише змісту договорів, а й фактичних умов співпраці.

Про це пише InPoland.net.pl.

Нововведення стосуватимуться широкого спектра договорів, зокрема договорів доручення, договорів на виконання конкретних робіт, а також контрактів B2B, укладених між підприємцями.

Основним питанням під час перевірок стане відповідність фактичних трудових відносин ознакам трудового договору.

Як працюватиме нова система контролю

Нова модель перевірки буде двоетапною. По-перше, якщо інспектор праці виявить порушення, він винесе роботодавцю розпорядження про їхнє виправлення ще під час перевірки.

Невиконання такої рекомендації може ініціювати подальше провадження, що призведе до адміністративного рішення про перетворення цивільно-правового договору на трудовий договір або до передачі справи до суду з трудових спорів.

Які критерії перевірятимуть інспектори

Під час оцінки робочих договорів інспектори звертатимуть особливу увагу на три елементи, які можуть свідчити про існування трудових відносин:

особисте виконання обов’язків працівником;

виконання роботи під керівництвом або наглядом підприємця;

визначення місця і часу роботи.

Трудовий договір включає в себе всі три критерії. Тож при перевірці вирішальним буде фактична форма зайнятості, а не назва договору.

Реформа також має на меті підвищити ефективність аудитів шляхом оцифрування та обміну даними між установами. Інформація з Управління соціального страхування, Національної податкової адміністрації та систем виставлення рахунків дозволить автоматично виявляти порушення.

Які наслідки можуть чекати роботодавців

На практиці це означає, що можна проаналізувати, серед іншого, випадки, коли одна особа виставляє рахунки-фактури виключно одному підряднику протягом тривалого часу або масово замінює штатні посади контрактами B2B.

Якщо підприємець не виконає розпорядження інспектора, справа може перейти до наступного етапу — адміністративного рішення, виданого районним інспектором праці, або до суду з трудових спорів. Таке рішення може бути оскаржене, але в деяких випадках воно може бути негайно виконане.

Крім того, підприємці зможуть звертатися за обов’язковими поясненням, що допоможе уникнути сумнівів під час укладання договорів.

Що зміниться для бізнесу

Нові правила спрямовані на впорядкування відносин між роботодавцями та працівниками, але водночас можуть суттєво вплинути на ринок праці.

Насамперед зміни торкнуться моделей співпраці B2B, які стали поширеними в багатьох галузях.

Для компаній це означатиме необхідність ретельніше аналізувати організацію праці та адаптувати договори до фактичних умов співпраці.

Зрештою, ключовим фактором для оцінки трудових відносин стануть реальні умови виконання роботи, а не формулювання, зазначені в договорі.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в Польщі працівники можуть поєднувати основну роботу з додатковою зайнятістю — як за трудовими, так і за цивільно-правовими договорами, а також вести власний бізнес. Водночас у деяких випадках роботодавець може заборонити другу роботу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.