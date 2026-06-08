Українці залишають Польщу у пошуках вищих зарплат Сьогодні 19:32 — Світ

Прапор Польщі

У Польщі фіксують поступове скорочення кількості українців на ринку праці. Частина громадян повертається в Україну, а частина переїжджає до країн Західної Європи, де пропонують вищі зарплати та кращі умови працевлаштування. Водночас польські роботодавці активно шукають нових працівників в інших регіонах світу.

Про це повідомляє видання WNP.pl

Хто замінює українців

Генеральний директор Worksol Group Міхал Солецький зазначає, що процес заміщення українських працівників уже розпочався. За його словами, кадрові прогалини на польському ринку праці дедалі частіше заповнюють мігранти з Азії та Південної Америки.

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Наразі в Польщі працюють близько 30 тисяч громадян Колумбії та Філіппін. Також зростає кількість працівників із Непалу та Індії.

За словами Солецького, іноземці в Польщі в середньому отримують зарплату приблизно на 10% вищу за мінімальну. Водночас українські біженці заробляють у середньому 973 євро на місяць, тоді як середній дохід поляків становить 1 227 євро.

Загальна кількість іноземців на польському ринку праці вже перевищила 1,17 млн осіб, що майже в шість разів більше, ніж 10 років тому.

Попри поступове скорочення частки українців, саме вони залишаються найбільшою групою серед усіх іноземних працівників. Станом на вересень 2024 року офіційно працевлаштованими у Польщі були близько 779 тисяч громадян України.

Найбільший попит на іноземну робочу силу зберігається у промисловості. Також працівників активно шукають у сферах адміністративних послуг, транспорту, логістики та складського господарства.

Експерти застерігають, що українці, які переїхали до Західної Європи в пошуках вищих доходів, у разі повернення до Польщі можуть зіткнутися з тим, що частина вакансій уже буде зайнята працівниками з інших країн.

Українці залишаються ключовою силою польської економіки

Попри відтік, українці становлять близько 67% усіх іноземців, які працюють у Польщі. Це приблизно 5% від загальної кількості зайнятого населення країни.

За даними Управління соціального страхування Польщі (ZUS), у листопаді 2025 року кількість застрахованих осіб з українським громадянством зросла майже на 7,9 тисячі та досягла 862 060 осіб. Загалом у системі ZUS було зареєстровано 1,295 млн іноземців.

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Українці також демонструють високий рівень економічної активності. Близько 80% громадян України, які проживають у Польщі, працюють, сплачують податки та соціальні внески. Для порівняння, у Німеччині цей показник становить близько 25%, а в Чехії — 48%.

За даними Gremi Personal, українці найчастіше працюють у логістиці, транспорті, будівництві, сфері послуг та переробній промисловості — галузях, де польська економіка традиційно відчуває нестачу кадрів.

Аналітики також відзначають зміну підходів українських працівників до працевлаштування. Вони дедалі рідше погоджуються на некваліфіковану роботу та частіше обирають роботодавців, які пропонують соціальні гарантії, стабільність і можливості для професійного розвитку.

За оцінками Польського економічного інституту (PIE), нині в Польщі легально перебувають понад 1,5 млн громадян України. Майже 964 тисячі з них мають статус PESEL UKR, близько 482 тисяч — дозвіл на тимчасове проживання, а майже 58 тисяч — дозвіл на постійне проживання.

Раніше ми розповідали , Європейський Союз продовжив дію тимчасового захисту для українців, однак питання подальшого статусу залишається актуальним. У 2026 році частина країн запропонувала більш зрозумілі механізми переходу на посвідку на проживання (ПНП), зокрема Польща та Чехія.

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