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На туристів в аеропортах Іспанії чекають серйозні проблеми — причини

Світ
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На туристів в аеропортах Іспанії чекають серйозні проблеми — причини
На туристів в аеропортах Іспанії чекають серйозні проблеми — причини
Перші страйки відбудуться серед працівників технічного обслуговування, наземного обладнання та інфраструктури аеропорту й триватимуть цілодобово.
Ці страйки розпочнуться 27 липня й триватимуть до 30 липня.
Тим часом компанія Swissport, провідний постачальник послуг наземного обслуговування аеропортів та обробки вантажних авіаперевезень, також запланувала страйки на 28 липня, а також на 1, 4 та 8 серпня. У ці дні наземний персонал страйкуватиме з 7:00 до 12:00, а потім знову з 19:00 до 22:00.
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При цьому аеропорт попередив про серйозні збої 28 липня, оскільки тоді, у розпал сезону відпусток, одразу кілька груп працівників одночасно припинять роботу. У зв’язку з цим пасажирам варто бути готовими до збільшення часу очікування та затримок, хоча масові скасування рейсів малоймовірні.
Затримки, ймовірно, спостерігатимуться на пунктах реєстрації та здачі багажу перед вильотом, а також у пасажирів, які сідають на борт вранці та ввечері.
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Крім того, як пише Express, в аеропортах Іспанії зараз спостерігаються одні з найсерйозніших у Європі затримок на паспортному контролі, спричинених не зовсім вдалим запуском нової системи в’їзду до ЄС.
Як заявляють в авіакомпанії Ryanair, аеропорти Південний Тенеріфе та Сесара Манріке-Лансароте входять до числа тих, де пасажири неодноразово стикалися з повільним оформленням документів та надмірними чергами на паспортному контролі як після прибуття, так і під час вильоту.
Також пасажирам доводилося стояти в чергах до двох годин у таких іспанських аеропортах, як Гран-Канарія, Фуертевентура, Малага та Аліканте.
Ранісе ми писали, що понад 100 років прикордонний контроль та металевий паркан відділяли Іспанію від британської заморської території Гібралтар. Тепер з цим покінчено: нова угода в першу чергу вигідна тисячам іспанських пасажирів.
За матеріалами:
УНІАН
Українці в Іспанії
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