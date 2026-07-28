Тим часом компанія Swissport, провідний постачальник послуг наземного обслуговування аеропортів та обробки вантажних авіаперевезень, також запланувала страйки на 28 липня, а також на 1, 4 та 8 серпня. У ці дні наземний персонал страйкуватиме з 7:00 до 12:00, а потім знову з 19:00 до 22:00.
При цьому аеропорт попередив про серйозні збої 28 липня, оскільки тоді, у розпал сезону відпусток, одразу кілька груп працівників одночасно припинять роботу. У зв’язку з цим пасажирам варто бути готовими до збільшення часу очікування та затримок, хоча масові скасування рейсів малоймовірні.
Затримки, ймовірно, спостерігатимуться на пунктах реєстрації та здачі багажу перед вильотом, а також у пасажирів, які сідають на борт вранці та ввечері.
Крім того, як пише Express, в аеропортах Іспанії зараз спостерігаються одні з найсерйозніших у Європі затримок на паспортному контролі, спричинених не зовсім вдалим запуском нової системи в’їзду до ЄС.
Як заявляють в авіакомпанії Ryanair, аеропорти Південний Тенеріфе та Сесара Манріке-Лансароте входять до числа тих, де пасажири неодноразово стикалися з повільним оформленням документів та надмірними чергами на паспортному контролі як після прибуття, так і під час вильоту.
Також пасажирам доводилося стояти в чергах до двох годин у таких іспанських аеропортах, як Гран-Канарія, Фуертевентура, Малага та Аліканте.
Ранісе ми писали, що понад 100 років прикордонний контроль та металевий паркан відділяли Іспанію від британської заморської території Гібралтар. Тепер з цим покінчено: нова угода в першу чергу вигідна тисячам іспанських пасажирів.