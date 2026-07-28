На туристів в аеропортах Іспанії чекають серйозні проблеми — причини Сьогодні 19:33 — Світ

На туристів в аеропортах Іспанії чекають серйозні проблеми — причини

Перші страйки відбудуться серед працівників технічного обслуговування, наземного обладнання та інфраструктури аеропорту й триватимуть цілодобово.

Ці страйки розпочнуться 27 липня й триватимуть до 30 липня.

Тим часом компанія Swissport, провідний постачальник послуг наземного обслуговування аеропортів та обробки вантажних авіаперевезень, також запланувала страйки на 28 липня, а також на 1, 4 та 8 серпня. У ці дні наземний персонал страйкуватиме з 7:00 до 12:00, а потім знову з 19:00 до 22:00.

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При цьому аеропорт попередив про серйозні збої 28 липня, оскільки тоді, у розпал сезону відпусток, одразу кілька груп працівників одночасно припинять роботу. У зв’язку з цим пасажирам варто бути готовими до збільшення часу очікування та затримок, хоча масові скасування рейсів малоймовірні.

Затримки, ймовірно, спостерігатимуться на пунктах реєстрації та здачі багажу перед вильотом, а також у пасажирів, які сідають на борт вранці та ввечері.

Крім того, як пише Express , в аеропортах Іспанії зараз спостерігаються одні з найсерйозніших у Європі затримок на паспортному контролі, спричинених не зовсім вдалим запуском нової системи в’їзду до ЄС.

Як заявляють в авіакомпанії Ryanair, аеропорти Південний Тенеріфе та Сесара Манріке-Лансароте входять до числа тих, де пасажири неодноразово стикалися з повільним оформленням документів та надмірними чергами на паспортному контролі як після прибуття, так і під час вильоту.

Також пасажирам доводилося стояти в чергах до двох годин у таких іспанських аеропортах, як Гран-Канарія, Фуертевентура, Малага та Аліканте.

. Тепер з цим покінчено: нова угода в першу чергу вигідна тисячам іспанських пасажирів. Ранісе ми писали , що понад 100 років прикордонний контроль та металевий паркан відділяли Іспанію від британської заморської території ГібралтарТепер з цим покінчено: нова угода в першу чергу вигідна тисячам іспанських пасажирів.

УНІАН За матеріалами:

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