0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Новій Зеландії туристи бронюють готелі на 2028 рік: чому так

Світ
17
Готелі в місті Данідін (Нова Зеландія) заброньовані на два роки вперед, адже місто готується до першого повного сонячного затемнення, яке буде видно в цьому регіоні вперше за останні понад 850 років.
Про це повідомляє Digi24.

Причини бронювання

О 16:17 22 липня 2028 року Місяць пройде перед Сонцем, кинувши смугу тіні шириною приблизно 100 км на частину півдня Нової Зеландії. Всі райони, які знаходяться в цій смузі, від популярного туристичного напрямку Квінстаун на заході до міста Данідін на сході — на 2 хвилини та 51 секунду зануряться у повну темряву посеред білого дня.
«Хоча до події залишилося ще два роки, готелі вже отримують запити на бронювання. Серед них — і Dunedin Leisure Lodge, який до четверга вже вичерпав усі вільні місця на „пакет, присвячений затемненню“, що включає також пару спеціальних окулярів для спостереження за цим явищем», — зазначають журналісти.
Зокрема астроном і директор музею Tūhura Otago Іан Гріффін сказав: «Останнє повне сонячне затемнення, яке було видно з Данідіна, відбулося в 1163 році, ще до того, як люди прибули до Нової Зеландії. Отже, ми будемо першими людьми, які побачать повне сонячне затемнення в цій частині світу, що надзвичайно хвилююче».
Також це буде перше повне сонячне затемнення, яке можна буде спостерігати з будь-якого місця в Новій Зеландії після затемнення 1965 року.
«Ті три хвилини темряви, якщо небо буде ясним, стануть абсолютно незабутніми для кожного, хто їх переживе», — висловився Гріффін.
Влада оцінює, що до Данідіна, міста з населенням близько 130 тисяч мешканів, приїде близько 35 тисяч відвідувачів. Гріффін готується до цієї події ще з 2013 року.
За матеріалами:
Finance.ua
Подорожі
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems