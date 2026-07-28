У Новій Зеландії туристи бронюють готелі на 2028 рік: чому так Сьогодні 02:18 — Світ

Готелі в місті Данідін (Нова Зеландія) заброньовані на два роки вперед, адже місто готується до першого повного сонячного затемнення, яке буде видно в цьому регіоні вперше за останні понад 850 років.

Про це повідомляє Digi24

Причини бронювання

О 16:17 22 липня 2028 року Місяць пройде перед Сонцем, кинувши смугу тіні шириною приблизно 100 км на частину півдня Нової Зеландії. Всі райони, які знаходяться в цій смузі, від популярного туристичного напрямку Квінстаун на заході до міста Данідін на сході — на 2 хвилини та 51 секунду зануряться у повну темряву посеред білого дня.

«Хоча до події залишилося ще два роки, готелі вже отримують запити на бронювання. Серед них — і Dunedin Leisure Lodge, який до четверга вже вичерпав усі вільні місця на „пакет, присвячений затемненню“, що включає також пару спеціальних окулярів для спостереження за цим явищем», — зазначають журналісти.

Зокрема астроном і директор музею Tūhura Otago Іан Гріффін сказав: «Останнє повне сонячне затемнення, яке було видно з Данідіна, відбулося в 1163 році, ще до того, як люди прибули до Нової Зеландії. Отже, ми будемо першими людьми, які побачать повне сонячне затемнення в цій частині світу, що надзвичайно хвилююче».

Також це буде перше повне сонячне затемнення, яке можна буде спостерігати з будь-якого місця в Новій Зеландії після затемнення 1965 року.

«Ті три хвилини темряви, якщо небо буде ясним, стануть абсолютно незабутніми для кожного, хто їх переживе», — висловився Гріффін.

Влада оцінює, що до Данідіна, міста з населенням близько 130 тисяч мешканів, приїде близько 35 тисяч відвідувачів. Гріффін готується до цієї події ще з 2013 року.

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