Мешканцям Дубая виплачуватимуть бонуси за нових туристів 28.07.2026, 01:06 — Світ

Гості повинні бути нерезидентами ОАЕ, прибувати за дійсною туристичною візою та можуть бути номіновані лише один раз.

Дубай запустив програму, яка передбачає винагороду для мешканців, якщо вони запросять до емірату друзів або родичів. Ініціатива покликана підтримати туристичний сектор після скорочення міжнародного турпотоку.

Про це повідомляє The Guardian.

Цю програму запроваджено на тлі значного спаду в туристичному секторі ОАЕ, коли кількість міжнародних пасажирів різко скоротилася після того, як країни Перської затоки опинилися втягнутими у війну США та Ізраїлю проти Ірану.

У 2025 році Дубай прийняв майже 20 мільйонів туристів, що стало рекордом. Однак після початку війни в Ірані кількість авіакомпаній, що здійснюють польоти з аеропортів Дубая, скоротилася вдвічі, оскільки багато літаків були змушені розвернутися через ракетні обстріли, а туристи уникали маршрутів над Близьким Сходом.

Які бонуси пропонують

Програма «Dubai Invite», ініційована Департаментом економіки та туризму, дозволяє мешканцям Об’єднаних Арабських Еміратів рекомендувати друзів та родичів, а потім отримати пільги на суму понад 3 000 дирхамів ОАЕ (близько 610 фунтів стерлінгів), якщо ті приїдуть.

На сайті Visit Dubai зазначено, що мешканці отримають «пакет пільг», що включає проживання в готелях, спеціальні пропозиції в ресторанах та квитки на відвідування атракцій.

Згідно з умовами участі, кожен мешканець має право на максимум три пакети пільг для гостей, які прибудуть до 31 жовтня, але скористатися пільгами можна до грудня.

Хто може взяти участь

Гості повинні бути нерезидентами ОАЕ, прибувати за дійсною туристичною візою та можуть бути номіновані лише один раз.

Економічна Правда За матеріалами:

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