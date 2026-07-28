Де відпочити на морі влітку 2026: реальний розрахунок витрат

Середина
літа — час пікових відпусток, проте
2026 року планування поїздки на море
вимагає для українців ретельного
розрахунку. Закрите небо додає до
загального кошторису не лише фінансові
витрати, а й часові: доводиться обирати
між тривалим переїздом автобусом або
комбінованим маршрутом з вильотом із
сусідніх країн.
Finance.ua
проаналізував ринок туристичних послуг
і порахував реальний чек на відпочинок
у найпопулярніших доступних напрямках
цього сезону.
Болгарія:
найдоступніший варіант із коротким
трансфером
Болгарія
вже декілька років поспіль залишається
найдоступнішим напрямком для тих, хто
шукає бюджетний відпочинок на морі.
Головна перевага — регулярні прямі
автобусні рейси зі Львова та інших міст.
Для
сімей із дітьми це один із найпростіших
варіантів: виїзд зі Львова дозволяє
дістатися курорту орієнтовно за 22−24
години.
Основний
мінус напрямку — черги на кордонах. У
піковий період (липень-серпень) автобуси
можуть затримуватися на митниці, через
що час у дорозі іноді збільшується.
Чорногорія:
Адріатика для шанувальників апартаментів
У
Чорногорії українці найчастіше обирають
не мережеві готелі, а приватні апартаменти
або вілли. Це зручно для тих, хто віддає
перевагу самостійному плануванню
раціону та не прив’язується до розкладу
готельного ресторану.
Варто
враховувати: якщо вартість оренди житла
тут залишається помірною, то щоденні
витрати на місці (ресторани, супермаркети,
заклади на першій лінії. — Ред.) відчутно
вищі, ніж у Болгарії.
Материкова
Греція: альтернатива острівному
відпочинку
Мова
перш за все про Халкідіки та Олімпійську
рив’єру. Завдяки розгалуженій мережі
автобусних маршрутів зі Львова цей
напрямок став значно доступнішим.
Греція
пропонує високу якість сервісу та
харчування, але дорога сюди тривала —
орієнтовно 26−28 годин переїзду.
Албанія:
бюджетний відпочинок на двох морях
Албанська
рив’єра поступово збільшує частку
українських туристів. У районі Дурреса
та Ксаміля ціни на продукти, морепродукти
та фрукти в середньому на 20−30% нижчі,
ніж на більшості сусідніх європейських
курортів.
Головний
недолік — найдовша автобусна логістика
серед усіх напрямків або необхідність
купувати авіаквитки з Кишинева чи
Жешува.
Дорога
та умови в’їзду: оцінюємо логістику
Для
поїздки в усі ці країни громадянам
України потрібен лише біометричний
паспорт (безвізовий режим до 90 днів).
Основні відмінності полягають у
тривалості переїзду та виборі транспорту.
Скільки
коштує тиждень відпочинку
Для
об’єктивного порівняння розраховано
орієнтовні витрати для пари з двох
дорослих людей на 7 днів у високий сезон
(липень-серпень).
Усі
варіанти зведено до єдиного стандарту:
проживання в готелі 3 зірки або апартаментах
зі сніданками (або самостійним харчуванням)
+ витрати на харчування у закладах та
кишенькові витрати.
Плануйте
відпочинок поза піковим сезоном. Найвищі
ціни на житло фіксуються від 20 липня
до 20 серпня.
Використовуйте
особливості місцевого сервісу. У Греції
на багатьох пляжах не потрібно окремо
платити за шезлонги — достатньо замовити
в пляжному барі напій вартістю 4−5 євро.
Оптимізуйте
розрахунки. У Болгарії, Чорногорії та
Греції більшість покупок вигідно
оплачувати картками українських банків
за курсом конвертації. Брати з собою
готівкову гривню недоцільно через
невигідний курс обміну на місці.
Бронюйте
транспорт окремо. Якщо ви плануєте
зупинятися в апартаментах, вигідніше
купувати окремі квитки на чартерні
автобусні рейси у туроператорів, ніж
користуватися звичайними міжміськими
маршрутами.
Висновки
За
однакових умов проживання та харчування
з виїздом зі Львова найдешевшим напрямком
для українців 2026 року залишається
Болгарія (від 42 тис. гривень на двох за
тиждень) завдяки найменшим витратам на
дорогу.
Для
тих, хто бажає поєднати відпочинок із
самостійним екскурсійним маршрутом
підійдуть Албанія (від 49 тис. гривень)
та Чорногорія (від 60 тис. гривень).
Якщо
ж у пріоритеті вищий рівень сервісу або
комфортний авіапереліт із сусідньої
Польщі, орієнтовний бюджет становитиме
від 64 тис. до 65 тис. гривень на двох для
поїздки до Греції чи Туреччини.