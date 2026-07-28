Де відпочити на морі влітку 2026: реальний розрахунок витрат Сьогодні 09:50 — Світ

Де відпочити на море влітку, зображення згенеровано за допомогою ШІ

Середина літа — час пікових відпусток, проте 2026 року планування поїздки на море вимагає для українців ретельного розрахунку. Закрите небо додає до загального кошторису не лише фінансові витрати, а й часові: доводиться обирати між тривалим переїздом автобусом або комбінованим маршрутом з вильотом із сусідніх країн.

Finance.ua проаналізував ринок туристичних послуг і порахував реальний чек на відпочинок у найпопулярніших доступних напрямках цього сезону.

Загальний огляд популярних напрямків 2026 року

Болгарія: найдоступніший варіант із коротким трансфером

Відпочинок у Болгарії, джерело фото: pixabay

Болгарія вже декілька років поспіль залишається найдоступнішим напрямком для тих, хто шукає бюджетний відпочинок на морі. Головна перевага — регулярні прямі автобусні рейси зі Львова та інших міст.

Для сімей із дітьми це один із найпростіших варіантів: виїзд зі Львова дозволяє дістатися курорту орієнтовно за 22−24 години.

Основний мінус напрямку — черги на кордонах. У піковий період (липень-серпень) автобуси можуть затримуватися на митниці, через що час у дорозі іноді збільшується.

Чорногорія: Адріатика для шанувальників апартаментів

Відпочинок у Чорногорії, джерело фото: pixabay

У Чорногорії українці найчастіше обирають не мережеві готелі, а приватні апартаменти або вілли. Це зручно для тих, хто віддає перевагу самостійному плануванню раціону та не прив’язується до розкладу готельного ресторану.

Варто враховувати: якщо вартість оренди житла тут залишається помірною, то щоденні витрати на місці (ресторани, супермаркети, заклади на першій лінії. — Ред.) відчутно вищі, ніж у Болгарії.

Материкова Греція: альтернатива острівному відпочинку

Відпочинок у Греції, джерело фото: pixabay

Мова перш за все про Халкідіки та Олімпійську рив’єру. Завдяки розгалуженій мережі автобусних маршрутів зі Львова цей напрямок став значно доступнішим.

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Греція пропонує високу якість сервісу та харчування, але дорога сюди тривала — орієнтовно 26−28 годин переїзду.

Албанія: бюджетний відпочинок на двох морях

Відпочинок в Албанії, джерело фото: pixabay

Албанська рив’єра поступово збільшує частку українських туристів. У районі Дурреса та Ксаміля ціни на продукти, морепродукти та фрукти в середньому на 20−30% нижчі, ніж на більшості сусідніх європейських курортів.

Головний недолік — найдовша автобусна логістика серед усіх напрямків або необхідність купувати авіаквитки з Кишинева чи Жешува.

Дорога та умови в’їзду: оцінюємо логістику

Для поїздки в усі ці країни громадянам України потрібен лише біометричний паспорт (безвізовий режим до 90 днів). Основні відмінності полягають у тривалості переїзду та виборі транспорту.

Інфографіку згенеровано за допомогою ШІ

Скільки коштує тиждень відпочинку

Для об’єктивного порівняння розраховано орієнтовні витрати для пари з двох дорослих людей на 7 днів у високий сезон (липень-серпень).

Усі варіанти зведено до єдиного стандарту: проживання в готелі 3 зірки або апартаментах зі сніданками (або самостійним харчуванням) + витрати на харчування у закладах та кишенькові витрати.

Напрямок Дорога зі Львова (на двох туди й назад) Проживання (7 ночей) Харчування та витрати на місці Загальний чек Болгарія (автобус) 160 євро 380 євро 350 євро 890 євро ~42 тис. гривень Албанія (автобус) 290 євро 450 євро 300 євро 1,04 тис. євро ~49 тис. гривень Чорногорія (автобус) 290 євро 550 євро 450 євро 1,29 тис. євро ~60 тис. гривень Греція (автобус) 320 євро 620 євро 420 євро 1,36 тис. євро ~64 тис. гривень Туреччина (трансфер до Жешува + авіа) 440 євро 550 євро 400 євро 1,39 тис. євро ~65 тис. гривень

Дрібні щоденні витрати

Під час планування бюджету варто враховувати дрібні витрати на курорті. Оренда шезлонгів, кава або купівля питної води за тиждень суттєво збільшують підсумковий чек.

Послуга / товар Болгарія Чорногорія Греція Албанія Недорогий обід / фастфуд 7–9 євро 10–12 євро 11–14 євро 6–8 євро Вечеря в ресторані на двох 35 євро 50 євро 55 євро 30 євро Кава / пляшка пива в барі 2 євро 3 євро 4 євро 1,5 євро Комплект шезлонгів і парасолі (день) 10 євро 15–20 євро 12 євро 8 євро Оренда автомобіля на добу 35 євро 50 євро 50 євро 40 євро

Приховані витрати під час подорожей, інфографіку згенеровано за допомогою ШІ

Як зменшити витрати на поїздку

Плануйте відпочинок поза піковим сезоном. Найвищі ціни на житло фіксуються від 20 липня до 20 серпня. Використовуйте особливості місцевого сервісу. У Греції на багатьох пляжах не потрібно окремо платити за шезлонги — достатньо замовити в пляжному барі напій вартістю 4−5 євро. Оптимізуйте розрахунки. У Болгарії, Чорногорії та Греції більшість покупок вигідно оплачувати картками українських банків за курсом конвертації. Брати з собою готівкову гривню недоцільно через невигідний курс обміну на місці. Бронюйте транспорт окремо. Якщо ви плануєте зупинятися в апартаментах, вигідніше купувати окремі квитки на чартерні автобусні рейси у туроператорів, ніж користуватися звичайними міжміськими маршрутами.

Висновки

За однакових умов проживання та харчування з виїздом зі Львова найдешевшим напрямком для українців 2026 року залишається Болгарія (від 42 тис. гривень на двох за тиждень) завдяки найменшим витратам на дорогу.

Для тих, хто бажає поєднати відпочинок із самостійним екскурсійним маршрутом підійдуть Албанія (від 49 тис. гривень) та Чорногорія (від 60 тис. гривень).

Якщо ж у пріоритеті вищий рівень сервісу або комфортний авіапереліт із сусідньої Польщі, орієнтовний бюджет становитиме від 64 тис. до 65 тис. гривень на двох для поїздки до Греції чи Туреччини.

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