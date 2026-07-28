Прийнятий пакет санкцій може стати останнім — ЄС планує змінити підхід Сьогодні 08:33 — Світ

ЄС може відмовитися від великих пакетів санкцій проти росії

Європейський Союз розглядає можливість відмовитися від практики ухвалення масштабних пакетів санкцій проти росії та перейти до запровадження окремих або невеликих тематичних обмежень. Такий підхід має зменшити ризик блокування санкцій окремими державами-членами.

Про це повідомляє Financial Times.

Чому ЄС переглядає підхід до санкцій

За даними видання, поштовхом до дискусії стала ситуація навколо 21-го пакета санкцій, погодження якого протягом кількох тижнів затримувала Греція.

Афіни вимагали винятку для грецької судноплавної компанії Dynagas, щоб її танкери могли й надалі перевозити російський зріджений природний газ (ЗПГ, LNG). Це стало умовою підтримки нового пакета санкцій.

У Брюсселі дедалі більше чиновників підтримують ідею погоджувати санкції окремими рішеннями або невеликими тематичними блоками замість великих пакетів, які потребують одностайної підтримки всіх 27 держав-членів ЄС.

Які переваги може дати новий механізм

На думку прихильників такого підходу, це дасть змогу швидше запроваджувати нові обмеження та унеможливить використання окремими країнами права вето для захисту власних економічних інтересів.

Один із європейських посадовців заявив Financial Times, що 21-й пакет санкцій може стати «останнім пакетом» у нинішньому форматі.

«Зараз цілком очевидно, що такий підхід більше не працює», — зазначив співрозмовник видання.

Дискусія триває

Водночас частина дипломатів вважає, що масштабні пакети санкцій мали свої переваги, оскільки змушували всі держави-члени ЄС розділяти економічні наслідки обмежень і шукати компроміси.

За інформацією FT, Європейська комісія поки не ухвалила офіційного рішення щодо зміни механізму запровадження санкцій. Водночас дискусія активізувалася після того, як через позицію Греції ЄС був змушений переглянути раніше погоджені обмеження на транспортування російського ЗПГ.

Видання зазначає, що це був перший випадок із початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, коли вже погоджені санкційні положення були пом’якшені під час переговорів.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. «Це наш найбільший санкційний пакет за останні чотири роки — загалом до санкційних списків внесено 218 позицій», — наголосила Каллас. Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти росії стане найсильнішим за останні чотири роки.Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. «Це наш найбільший санкційний пакет за останні чотири роки — загалом до санкційних списків внесено 218 позицій», — наголосила Каллас.

Також ми розповідали , що Європейський Союз у межах 21-го пакета санкцій запровадив повну заборону на використання системи SWIFT для 33 російських банків.

Крім того, Європейський Союз дозволить державам-членам продавати російську нафту та інші товари, конфісковані із суден так званого «тіньового флоту». Таке рішення стало частиною нового пакета санкцій, спрямованого на посилення економічного тиску на росію.

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