Румунія за три дні витратила близько €1,5 млн, щоб збити російські дрони Сьогодні 06:33 — Світ

Армія Румунії за кілька днів витратила майже €1,5 млн, щоб збити три російських безпілотники, що порушили повітряний простір країни.

Про це пише румунське видання Digi24.

З румунських винищувачів F-16 за ці три дні випустили три ракети AIM-9X, вартість однієї — приблизно $400 000 (тобто на ракети витратили близько $1,2 млн).

До цієї суми також додали витрати за льотними годинами і технічне обслуговування винищувачів, тому загальна вартість цих трьох операцій сягнула приблизно €1,5 млн.

За інформацією Digi24, зараз Румунія шукає дешевші способи збивати російські дрони. Зокрема, там припустили, що безпілотники можна збивати і за допомогою гелікоптерів. На борту були б військові з кулеметами, які б знешкоджували дрони, — видання припускає, що цей метод є дешевшим.

Також у заяві йдеться, що в 2027 році Румунія має отримати дві системи протидії дронам. Одну з них виробляє ізраїльська компанія, а іншу — Румунія та Україна.

З початку повномасштабної війни в Україні російські дрони 33 рази порушували повітряний простір країни. За цей період біля українсько-румунського кордону зафіксували понад 100 обстрілів. Лише у 2026 році країна піднімала свої літаки через обстріли України 34 рази.

Останні інциденти з російськими дронами в Румунії

Вранці 24 липня румунський F-16 збив невідомий дрон у повітряному просторі країни. Приблизно в той самий час в Одеській області лунала повітряна тривога через пуски російських реактивних БпЛА «Бандероль». Тоді Збройні сили Румунії вважали, що збитий дрон схожий на «Шахед» або «Герань-2», які росія використовує для атак проти України.

Вже 25 липня румунські військові знову збили невідомий безпілотник, який залетів на територію країни. Його знешкодили за 10 кілометрів на захід від міста Сфанту-Георге. Того ж дня прокуратура підтвердила, що збитий 24 липня румунськими силами дрон — це російський «Шахед».

Після цього, уранці 26 липня, в Румунії винищувач F-16 знову збив невідомий безпілотник, який залетів на територію країни.

theБабель За матеріалами:

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