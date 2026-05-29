Мігранти та ринок праці в Україні: наративи та реалії

Мігранти в Україні, джерело фото: pixabay

Редакція Finance.ua з’ясувала, звідки взялася ця хвиля про навалу мігрантів і що за нею ховається. Ми також перепитали у юриста, що насправді треба знати про трудову міграцію в Україні.

3 200 дозволів за 4 місяці

Офіційна статистика Міністерства економіки спростовує будь-яку «навалу»: за перші чотири місяці 2026 року в Україні видано лише 3 200 дозволів на роботу для іноземців. На всю країну.

Для порівняння: навіть до повномасштабної війни кількість дозволів на працевлаштування іноземців в Україні була відносно невеликою. Найвищі показники фіксували 2021 року — трохи понад 20 тис. дозволів на рік. Після початку великої війни цифри різко впали й досі залишаються значно нижчими за довоєнний рівень.

За даними Державної служби зайнятості:

2020 року в Україні видали або продовжили близько 14,5 тис. дозволів на працевлаштування іноземців;

2021 року — 21 780 дозволів (пік перед повномасштабною війною);

2022 року — лише 6 279;

2023 року — 4 530;

2024 року — 6 127 дозволів;

2025 року — 7 483 дозволи.

Найчастіше іноземців працевлаштовують у будівництві, логістиці, промисловості, агросекторі, сфері послуг та ІТ — тобто там, де бізнес уже зараз стикається з нестачею працівників. Найбільше дозволів традиційно оформлюють Київ та великі промислові регіони, тоді як у частині областей їх кількість вимірюється лише десятками на рік.

Будівництво — одна з головних сфер, куди працевлаштовуються мігранти в Україні

Найбільше дозволів традиційно оформлюють економічно активні регіони та великі міста. Наприклад, лише Київський міський центр зайнятості 2024 року видав близько 2 500 дозволів на працевлаштування іноземців.

Для порівняння, у Тернопільській області за весь 2025 рік видали лише 63 дозволи.

На тлі дефіциту кадрів, який уряд і роботодавці оцінюють у сотні тисяч працівників, нинішні 3 200 дозволів за чотири місяці не виглядають як «масовий наплив», про який пишуть анонімні телеграм-канали та боти.

Водночас Центр протидії дезінформації зафіксував у соцмережах хвилю публікацій стосовно «мігрантів в Україні». Це був штучно згенерований контент, який масово тиражували боти. Перші відео мали явні ознаки AI — але їх підхопили звичайні користувачі заради переглядів і охоплень.

Глава Офісу Президента України Кирило Буданов також заявив, що дискусію навколо «масового завезення мігрантів» активно розганяє російська інформаційна машина. За його словами, росія дедалі частіше не вигадує нові фейки з нуля, а бере реальні локальні проблеми або окремі інциденти й штучно роздуває їх до масштабу нібито загальнонаціональної загрози.

Буданов наголосив, що це «дуже небезпечні речі», адже таким чином відбувається підміна реальності: поодинокі випадки або дискусії подаються як доказ системної проблеми та масової ворожості у суспільстві. Такі інформаційні кампанії швидко поширюються через соцмережі, телеграм-канали та вірусний контент і можуть впливати не лише на внутрішні настрої, а й на міжнародне сприйняття ситуації в Україні.

Дефіцит кадрів є. Та все має бути за законом

Попри хвилю фейків про нібито «масове завезення мігрантів», український ринок праці насправді переживає гострий дефіцит кадрів. Причина — наслідки війни: мобілізація, виїзд мільйонів українців за кордон, демографічні втрати та скорочення працездатного населення.

Найбільший дефіцит фіксують у будівництві, транспорті, медицині, промисловості та сфері обслуговування. На цьому тлі 3 200 дозволів на роботу для іноземців за чотири місяці 2026 року не мають вигляду як «масовий наплив», про який пишуть анонімні телеграм-канали та боти.

Один із фейків, який активно гуляв у мережі, — що іноземним працівникам нібито платитимуть 850 доларів на місяць.

Насправді цифра маніпулятивна і не зовсім правильна. Є законодавча вимога до роботодавців: мінімальна зарплата для іноземного працівника має бути на рівні 10 мінімальних заробітних плат, пояснює адвокат Діна Дрижакова, керівник юридичної компанії Prima Leader Group у коментарі для Finance.ua.

Від 1 січня 2026 року мінімалка в Україні — 8 647 грн, тобто поріг для іноземця становить близько 86 470 грн на місяць. Для IT-фахівців, представників творчих професій та випускників університетів зі світового топ-100 умови інші.

Адвокат Діна Дрижакова, керівник юридичної компанії Prima Leader Group, підтверджує: кадровий дефіцит в Україні — реальний. Демографічна ситуація і вимушена міграція через війну зробили своє. Тому питання трудової міграції може бути актуальним, але вирішувати його треба в рамках закону.

Питання трудової міграції в Україні треба вирішувати за законом, джерело фото: pexels

Для легального найму іноземця роботодавець зобов’язаний отримати дозвіл у центрі зайнятості. Виняток — ті, хто вже має посвідку на постійне проживання. Щодо оподаткування — все як у решти працівників: 18% ПДФО плюс військовий збір.

За словами Дрижакової, штраф для юридичної особи за допуск іноземця до роботи без дозволу — 20 мінімальних заробітних плат за кожну таку особу. Станом на початок 2026 року це понад 172 тис. грн з кожного нелегального працівника.

«Влада зраджує», «Захід керує», «українців замінюють»

Директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк пояснила, чому ця тема так добре «зайшла»: вона дозволяє одночасно просувати одразу кілька токсичних російських наративів.

За її словами, тут одночасно працюють три давніх російські наративи — «влада зраджує українців», «Захід керує Україною» і «фронт воює не за українське майбутнє».

До них додалися ще два: «українців винищують і замінюють» та «Україна втратить ідентичність». Основа всього — емоція страху, подана в ксенофобній обгортці.

Романюк також звернула увагу на підміну понять: російська пропаганда намагається перемикнути увагу з реального агресора на вигаданого ворога.

Начебто не росія винна в обстрілах, руйнуванні економіки й демографічній кризі — а якісь «індуси, африканці, бангладешці», які «заберуть роботу». У воєнний час це особливо небезпечно: така маніпуляція розвертає агресію всередину країни.

Головна мета — розколоти суспільство, підмінити реальну розмову про ринок праці расистською панікою і створити ще один фронт недовіри.

Окремо директорка ІМІ наголосила: російська дезінформація необов’язково має вигляд як пряма пропаганда. Найчастіше вона заходить через клікбейтні заголовки, «невинні» рілси та бажання блогерів і телеграм-каналів зловити хайп.

Протидіяти цьому можна було б просто — дотримуючись журналістських стандартів, за якими людей не можна описувати як «навалу» чи «демографічну катастрофу» лише через їхнє походження.

Що перевірити, якщо ви іноземний працівник

Найпоширеніша помилка — погоджуватися на усні домовленості. Без письмового трудового договору людина залишається без жодних соціальних гарантій і не зможе захистити свої права в суді.

Окрім договору, варто перевірити:

Дозвіл на роботу - він же є підставою для отримання посвідки тимчасового проживання. Без неї — реальний ризик депортації.

- він же є підставою для отримання посвідки тимчасового проживання. Без неї — реальний ризик депортації. Реєстрація адреси - обов’язкова протягом 30 днів після отримання документів. Мати посвідку і не зареєструватися — теж порушення.

- обов’язкова протягом 30 днів після отримання документів. Мати посвідку і не зареєструватися — теж порушення. Оригінали документів не можна передавати роботодавцю. Якщо просять паспорт «на зберігання» - це класична ознака торгівлі людьми.

не можна передавати роботодавцю. Якщо просять паспорт «на зберігання» - це класична ознака торгівлі людьми. Ліцензія посередника - якщо використовуєте агенцію з працевлаштування, перевіряйте наявність ліцензії Міністерства економіки.

Нелегальна міграція несе за собою купу неприємностей, джерело фото: pexels

Окремо адвокати застерігають: нелегальне працевлаштування небезпечне не лише штрафами чи проблемами з документами. Людина без офіційного статусу фактично опиняється без захисту — їй можуть не виплатити зарплату, змусити працювати понаднормово або погрожувати депортацією у разі конфлікту з роботодавцем. Саме тому будь-які пропозиції «попрацювати спочатку без оформлення» або «вирішити з документами пізніше» — серйозний сигнал ризику.

Саме на вразливості людей без документів найчастіше й будуються схеми нелегальної праці та трудової експлуатації.

Висновки

Історія з «тисячами мігрантів», які нібито масово їдуть в Україну, показала, як легко російська пропаганда може перетворити страх і невизначеність на інструмент розколу. Для цього достатньо кількох AI-генерованих відео, ботів у соцмережах і емоційних заголовків.

Україна не переживає «масового напливу мігрантів»: кількість дозволів на роботу для іноземців залишається невеликою, а сам ринок праці потерпає від нестачі людей через війну, мобілізацію та виїзд мільйонів українців за кордон.

Саме тому головна небезпека таких кампаній — не у самих фейках, а в тому, що вони змушують суспільство шукати винних не там, де вони є насправді.

Поки росія руйнує українські міста, економіку і демографію, пропаганда намагається перемкнути страхи і злість українців на вигаданого «внутрішнього чужого». І це — частина тієї ж війни.

