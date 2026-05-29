Розкрадання 5 млн гривень на супутникових телефонах для ЗСУ на Полтавщині — справу передали до суду Сьогодні 19:13 — Кримінал

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону направили до суду обвинувальний акт щодо трьох посадовців департаменту однієї з міських рад Полтавської області та директора товариства у справі про завдання понад 5 млн грн збитків під час закупівлі супутникових телефонів для ЗСУ.

За даними слідства, у 2023 році департамент закупив 70 супутникових телефонів у межах програми підтримки Сил оборони України. Договір на понад 13 млн грн уклали з попередньо визначеним товариством без проведення відкритих торгів.

Слідство вважає, що для обґрунтування вартості один із посадовців підготував формальний моніторинг ринку з пропозиціями від компаній, які фактично не постачали таке обладнання.

Крім того, на момент укладення договору постачальник не мав необхідних телефонів, однак у документації було вказано нібито їх поставку та отримання.

Після підписання актів виконаних робіт з бюджету перерахували понад 13 млн гривень.

Згодом директор товариства придбав телефони за суттєво нижчою ціною, а частину коштів, за версією слідства, легалізував через операції з рахунками інших підприємств

- зазначили в ОГП.

Унаслідок закупівлі місцевому бюджету завдано понад 5 млн грн збитків. Прокуратура також заявила цивільний позов про відшкодування завданої шкоди.

