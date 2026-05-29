У Києві викрили масштабний канал збуту електронних сигарет — деталі (фото) Сьогодні 13:24 — Кримінал

Масштабний канал збуту контрафактних електронних сигарет та нікотиновмісної продукції викрили детективи ТУ БЕБ у м. Києві. Із незаконного обігу вилучено понад 46 тисяч одиниць підакцизних товарів орієнтовною вартістю близько 12,3 млн грн.

Слідством встановлено діяльність групи осіб, які організували незаконне зберігання та збут фальсифікованих електронних сигарет і рідин для них. Під час досудового розслідування у Києві проведено обшуки та припинено діяльність 27 точок незаконного продажу підакцизної продукції.

Серед вилученого: понад 30 тисяч рідин для електронних сигарет, електронні сигарети, POD-системи, картриджі, нікотиновмісні рідини, тютюн для кальяну та снюс.

Орієнтовна вартість вилученої контрафактної продукції за цінами нелегального ринку становить близько 12,3 млн грн.

Наразі призначено низку судових експертиз. Триває встановлення повного кола осіб, причетних до незаконної діяльності. Оперативний супровід здійснювали співробітники УСР у м. Києві ДСР НП України, процесуальне керівництво — Київська міська прокуратура.

