Шахраї з Харкова ошукали громадян Латвії на понад 100 тис. євро Сьогодні 14:38 — Кримінал

Правоохоронці ліквідували міжнародний шахрайський кол-центр у Харкові, cyberpolice.gov.ua

Правоохоронці викрили у Харкові діяльність шахрайського кол-центру, учасники якого займалися інвестиційним шахрайством та схемами з нібито «повернення втрачених інвестицій». За даними слідства, жертвами зловмисників стали громадяни європейських країн, зокрема Латвії.

Про це написав генеральний прокурор Руслан Кравченко у своєму Telegram-каналі.

Що відомо про схеми

За даними слідства, для роботи шахрайської мережі в Харкові облаштували офіс із повним технічним оснащенням. Учасники групи мали чіткий розподіл ролей та використовували підготовлені скрипти розмов. Для внутрішнього контролю організатори застосовували поліграф, систему відеоспостереження та контрольно-пропускний режим.

Спочатку слідчі встановили шістьох громадян Латвії, у яких викрали понад 100 тис. євро. Надалі правоохоронці виявили щонайменше ще 50 потерпілих у Латвії та інших країнах.

Як повідомила пресслужба Кіберполіції України, фігуранти з України телефонували громадянам Латвії, представлялися працівниками юридичної компанії та переконували, що допоможуть повернути втрачені кошти. Насправді ж отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих, оформлювали кредити від їхнього імені, а в окремих випадках доводили людей до продажу майна або оформлення позик під заставу. Викрадені кошти виводили через криптовалюту. Таким чином зловмисники ошукали громадян щонайменше на 4 мільйони гривень.

Особливу увагу приділяли людям старшого віку, використовуючи їхню вразливість.

Контакти потерпілих купували в інших шахрайських груп, отримували від пов’язаних осіб або знаходили у даркнеті.

Щоб викликати довіру, фігуранти демонстративно попереджали людей не платити нікому наперед та переконували, що «справжня компанія» нібито бере оплату лише після отримання компенсації. Так вони створювали враження безпечної та законної процедури. Насправді ж головною метою було заволодіння доступом до банківських акаунтів потерпілих.

Надалі людям пояснювали, що для оформлення компенсації необхідно пройти «верифікацію», підтвердити особу, сформувати банківську виписку, створити або активувати Smart ID та електронний підпис. Для «спрощення процедури» потерпілим пропонували встановити програму віддаленого доступу, за допомогою якої фігуранти отримували контроль над їхніми пристроями та доступ до онлайн-банкінгу. Після цього від імені жертв оформлювали кредити через укладання онлайн-контрактів із використанням підробленого електронного підпису. Отримані кошти переказували на підконтрольні рахунки та криптовалютні гаманці, а надалі розпорошували через різні фінансові інструменти для ускладнення відстеження.

Окремих потерпілих переконували змінювати спосіб отримання пенсій, відкривати нові рахунки, переказувати кошти між банками або залучати так званих довірених осіб. Людям пояснювали, що це нібито необхідно для швидшого отримання компенсації або підтвердження платоспроможності. Насправді ж такі дії давали шахраям додатковий контроль над фінансами потерпілих.

Організація мала чіткий розподіл ролей: одні учасники відповідали за «прогрів» потерпілих, інші — за отримання доступу до онлайн-банкінгу, використання Smart ID, оформлення кредитів та виведення коштів. Окремі фігуранти займалися адмініструванням роботи кол-центру, навчанням персоналу та контролем ефективності операторів.

Паралельно діяла схема псевдоінвестицій у криптовалюту та трейдинг. Жертвам телефонували з «вигідними» пропозиціями, демонстрували фіктивні прибутки, а коли люди намагалися отримати свої «виплати» — виманювали кошти нібито на «комісію» та зникали.

У межах міжнародної кібероперації затримано двох організаторів і трьох учасників злочинної групи.

Слідчі поліції повідомили їм про підозру за створення та участь у злочинній організації (ч.ч. 1, 2 ст. 255 Кримінального кодексу України), несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем (ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України) та шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою (ч.ч. 4, 5 ст. 190 Кримінального кодексу України). Суд обрав двом ключовим фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, трьом іншим — цілодобовий домашній арешт.

За участі представників Центрального управління кримінальної поліції Латвійської Республіки проведено 14 обшуків у Харкові та Харківській області. Вилучено комп’ютерну техніку, 49 мобільних телефонів, транспортні засоби та інші докази протиправної діяльності.

Санкції інкримінованих статей передбачають до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

