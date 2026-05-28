Збитки на 126 млн грн: справа про постачання неякісних запчастин до бронетехніки дійшла до суду — деталі

Контракти на 171 млн грн — збитки на 126 млн грн: справа про постачання неякісних запчастин до бронетехніки дійшла до суду.
Про це повідомив у четвер Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Суть справи

На початку повномасштабного вторгнення приватне підприємство отримало два держконтракти на виготовлення комплектуючих для бронетехніки ЗСУ на суму понад 171 млн грн.
Йшлося, зокрема, про трубки охолодження двигунів для БМП та іншої бронетехніки — комплектуючі, що є критично важливими для її боєздатності.
Під час виконання контрактів виявилося, що поставлена продукція частково неякісна й не відповідала технічній документації. Експертизи підтвердили, що запчастини не могли бути використані за призначенням на бронетехніці. Більше того, їх продали оборонному відомству за значно завищеними цінами. Збитки державі в особі МОУ перевищили 126 млн грн.
Слідство встановило, що оборудку організував директор підприємства-постачальника, який скористався спрощеними закупівлями в умовах воєнного стану.
Для отримання держзамовлення він маніпулював даними про потужності компанії та створював видимість монопольного й унікального виробника оборонної продукції. Далі привласнені мільйони він легалізовував через фіктивні фірми та ФОП, виводив у готівку й витрачав на елітну нерухомість і преміальні авто.
Сума транзакцій з ознаками відмивання коштів — понад 73 млн грн.
Розкрадання бюджетних коштів стало можливим і через службову недбалість військових посадовців, відповідальних за логістику та матеріально-технічне забезпечення ЗСУ. Вони не перевірили якість товару, погодили завищену вартість та прийняли брак.
Справа розслідувалася поетапно. Раніше до суду скерували обвинувальні акти щодо підприємця та начальника служби озброєння, військової техніки та майна спеціальних військ озброєння логістики однієї з військових частин ЗСУ.

Що тепер

Прокурори передали до суду матеріали стосовно третього учасника — ексначальника Центрального управління командування сил логістики ЗСУ. Підприємцю інкриміновано організацію привласнення та заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, а також легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, посадовцям — недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану.
За матеріалами:
Finance.ua
Кримінальне провадження
