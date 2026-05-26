Посадовці ТЦК фіктивно «мобілізували» понад 270 людей, щоб виконати план

Правоохоронці викрили трьох посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, яких підозрюють у так званій «паперовій мобілізації». Вони вносили до звітності дані про нібито мобілізованих громадян, які фактично не проходили службу.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

До списків вносили померлих, ув’язнених і людей з відстрочкою

Щоб прозвітувати про «успішне» виконання плану вони вигадували мобілізованих, яких насправді не існувало.
Маючи законний доступ до держреєстру «Оберіг», чиновники ТЦК заходили в систему за допомогою особистих електронних ключів та вносили до карток військовозобов’язаних неправдиві дані.
Для покращення статистики до переліку «мобілізованих» вносили померлих і засуджених, осіб із правом на відстрочку або спеціальним обліком, громадян, які вже проходять службу чи навчаються у військових вишах, а також тих, хто за віком уже не підлягає мобілізації.
Окрім електронного реєстру, воки підписували фейкові поіменні списки військовозобов’язаних, які нібито вже проходять службу у військових частинах. Насправді цих людей ніхто не призивав — підроблені документи просто відправляли до обласних ТЦК та СП для покращення статистики.
На Закарпатті, у Мукачівському РТЦК, 49-річний полковник, начальник військкомату, лише за січень-березень 2026 року фіктивно мобілізував 162 особи. Його 37-річний заступник у званні майора за той самий період поповнив фейкову статистику ще на 108 людей.
У Золочівському РТЦК на Львівщині 41-річний підполковник, тимчасовий очільник відомства, за листопад-грудень 2025 року «призвав» 6 осіб, які насправді вже служили за контрактом у Військовому госпіталі Національної гвардії України та інших військових частинах.

Підозрюваним обрали запобіжні заходи

Наразі всім трьом оголошено про підозру.
Закарпатського полковника та його заступника-майора суд відправив під варту з альтернативою застави у 3,9 млн грн та 3,3 млн грн відповідно. Підполковнику зі Львівщини також обрано запобіжний захід — застава в розмірі 121,1 тис. грн.
Слідство триває. Встановлюється повне коло причетних осіб, перевіряють інші регіони на аналогічні схеми.
