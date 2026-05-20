На Київщині ліквідували підпільне виробництво кави відомих брендів

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили в Київській області масштабне підпільне виробництво фальсифікованої кави під логотипами популярних міжнародних торгових марок.

Фігуранти налагодили повний цикл виготовлення контрафактного товару та масово реалізовували його через популярні інтернет-магазини, маркетплейси та заклади громадського харчування по всій Україні.

У межах розслідування правоохоронці провели 22 санкціоновані обшуки, під час яких вилучили обладнання, сировину та готову продукцію загальною вартістю близько 20 мільйонів гривень. За оцінками фахівців, виявлена схема стала наслідком трансформації тіньового сектору: після посилення митного контролю у 2024 році нелегальні оператори переорієнтувалися з махінацій із митною вартістю на контрабандні канали та розгортання незаконних цехів усередині країни.

«Виробництво та збут фальсифікованої продукції під чужими торговельними марками завдають значної шкоди галузі. Легальний бізнес втрачає конкурентні переваги через діяльність операторів, які не сплачують податків та працюють поза правовим полем. Споживач отримує продукцію невідомого походження замість гарантованої якості бренду. Державний бюджет недоотримує щонайменше 550 млн грн на рік лише по кавовому сегменту. Саме тому дії БЕБ є важливими і необхідними», — підкреслив президент асоціації «Укркондпром» Олександр Балдинюк.

Експерти профільного об’єднання констатують, що на сьогодні до третини вітчизняного ринку розчинної кави продовжує перебувати в тіні. За їхніми словами, успішна ліквідація окремих великих підпільних цехів є критично важливою, проте для повного очищення ринку та захисту прав споживачів необхідне впровадження комплексної та скоординованої державної політики.

