0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На Прикарпатті викрито схему розкрадання газу з державної ГТС — 203 млн грн збитків

Кримінал
14
На Прикарпатті викрито схему розкрадання газу з державної ГТС — 203 млн грн збитків
На Прикарпатті викрито схему розкрадання газу з державної ГТС — 203 млн грн збитків
На Прикарпатті прокурори викрили масштабну схему незаконного відбору природного газу з газотранспортної системи України.
Організував її керівник приватного підприємства, яке займалося видобутком корисних копалин. До реалізації схеми він залучив трьох підлеглих. Підприємство користувалося державною газотранспортною системою для транспортування видобутого газу.
На Прикарпатті викрито схему розкрадання газу з державної ГТС — 203 млн грн збитків
Облік палива здійснювався через спеціальний вузол, який перебуває під контролем та пломбуванням «Оператора ГТС України».
За даними слідства, з січня 2022 року по жовтень 2025 року учасники схеми систематично втручалися в роботу вузла обліку газу. Схема була примітивною за способом, але масштабною за наслідками: за допомогою спеціального ключа перекривали кран на вимірювальній лінії, через що електронний обчислювач фіксував викривлені дані про обсяги газу. У результаті держава недоотримала понад 8 мільйонів кубометрів газу.
Фактично паливо незаконно відбирали з мережі та продавали на ринку як власний ресурс. Сума встановлених збитків — понад 203 мільйони гривень.
Організатора схеми та трьох його спільників затримано. Їм повідомлено про підозри у шахрайстві в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Прокурори готують клопотання про тримання під вартою.
«Також наполягатимуть на заставі у розмірі завданих державі збитків — 203 мільйони гривень. Коли крадуть газ із державної системи — це не „бізнес“. Це прямі збитки державі та удар по енергетичній безпеці країни», — йдеться в повідомленні.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems