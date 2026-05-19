У Німеччині викрили схему постачання європейських технологій до росії в обхід санкцій

Кримінал
У Німеччині викрили масштабну схему постачання європейських технологій до росії через треті країни в обхід санкцій, запроваджених після повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Про це пише «Слово і діло» з посиланням на Politico.

Дані слідства

За даними німецьких прокурорів, мережа використовувала підставні компанії в ЄС і транзит через Туреччину для постачання до росії товарів подвійного призначення, які могли використовуватися у військовій промисловості.
Ключову роль у схемі відіграв 39-річний бізнесмен, пов’язаний із торговою компанією в німецькому місті Любек. Після початку повномасштабної війни він, за версією слідства, координував постачання для російського оборонного сектору, одночасно працюючи і з німецькою компанією, і з російськими структурами.
Слідчі стверджують, що через мережу компаній, зокрема Global Trade та низку фірм-прокладок, до росії могли постачатися мікроконтролери, сенсори, електронні компоненти та інше обладнання, яке формально мало цивільне призначення, але фактично могло застосовуватися у військових системах.

Після посилення санкцій схема була перебудована

Після посилення санкцій прямі поставки з ЄС замінили складні маршрути через треті країни, насамперед Туреччину. У деяких випадках різниця між експортом з ЄС і появою товарів у росії становила лише 5−10 днів.
Слідство також вважає, що частина російських структур фактично керувала процесом зсередини: співробітники з рф могли отримувати доступ до електронної пошти німецької компанії, оформлюючи замовлення від імені європейської фірми. Це дозволяло приховувати кінцевого отримувача — росію.
За даними федеральної прокуратури, загалом через мережу могло пройти близько 16 тисяч відправлень на суму понад 30 млн євро.
Операцію викрили після багаторічного розслідування за участі німецької розвідки. У матеріалах справи йдеться, що Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) отримала доступ до внутрішніх документів російської компанії-координатора, що дозволило відстежити ланцюги постачання та підтвердити обхід санкцій.
Наразі кілька підозрюваних перебувають під вартою, триває підготовка обвинувальних актів. Слідство розглядає справу як частину ширшої системи обходу санкцій, спрямованої на забезпечення російського військово-промислового комплексу критичними технологіями з Європи.
За матеріалами:
Слово і Діло
Кримінальне провадженняНімеччинаСанкціїросія
