7 млн грн під брендом металургійного гіганта: у Кривому Розі затримали міжнародного шахрая Сьогодні 13:23 — Кримінал

У Кривому Розі правоохоронці викрили масштабну міжнародну шахрайську схему, організатор якої примудрився ошукати європейські компанії на мільйони гривень.

38-річний житель Кривого Рогу разом зі спільниками видавав себе за офіційного представника відомої металургійної компанії міста, аби виманювати кошти у закордонних бізнесменів.

Зловмисники підійшли до справи з розмахом і створили ілюзію серйозного бізнесу:

зареєстрували фіктивну зарубіжну компанію-посередника для торгівлі металом;

професійно підробляли міжнародні договори та сертифікати якості продукції;

створювали видимість наявності реального виробництва та великого штату персоналу.

Для збору грошей шахраї відкрили рахунки в іноземних банках та почали активно шукати клієнтів у Європі. Схема спрацювала у 2022 році: дві компанії з Європейського Союзу повірили криворізьким «партнерам» і уклали контракти на постачання металопродукції.

Іноземці перерахували передоплату — 180 тисяч доларів США та 90 тисяч євро, що за курсом того часу склало майже 7 мільйонів гривень. Щойно гроші опинялися на рахунках, організатори виводили їх у готівку та ділили між собою, а покупці, звісно, ніякого металу так і не побачили.

Організатору міжнародної оборудки повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

14 травня суд обрав лідеру угруповання запобіжний захід — тримання під вартою. Щоправда, феміда залишила йому шанс вийти на волю, якщо він внесе заставу у розмірі 5,3 мільйона гривень.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо притягнення до відповідальності інших учасників цієї злочинної схеми.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.