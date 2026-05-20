7 млн грн під брендом металургійного гіганта: у Кривому Розі затримали міжнародного шахрая

У Кривому Розі правоохоронці викрили масштабну міжнародну шахрайську схему, організатор якої примудрився ошукати європейські компанії на мільйони гривень.
Про це пише Офіс Генерального прокурора.
38-річний житель Кривого Рогу разом зі спільниками видавав себе за офіційного представника відомої металургійної компанії міста, аби виманювати кошти у закордонних бізнесменів.
Зловмисники підійшли до справи з розмахом і створили ілюзію серйозного бізнесу:
  • зареєстрували фіктивну зарубіжну компанію-посередника для торгівлі металом;
  • професійно підробляли міжнародні договори та сертифікати якості продукції;
  • створювали видимість наявності реального виробництва та великого штату персоналу.
Для збору грошей шахраї відкрили рахунки в іноземних банках та почали активно шукати клієнтів у Європі. Схема спрацювала у 2022 році: дві компанії з Європейського Союзу повірили криворізьким «партнерам» і уклали контракти на постачання металопродукції.
Іноземці перерахували передоплату — 180 тисяч доларів США та 90 тисяч євро, що за курсом того часу склало майже 7 мільйонів гривень. Щойно гроші опинялися на рахунках, організатори виводили їх у готівку та ділили між собою, а покупці, звісно, ніякого металу так і не побачили.
Організатору міжнародної оборудки повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.
14 травня суд обрав лідеру угруповання запобіжний захід — тримання під вартою. Щоправда, феміда залишила йому шанс вийти на волю, якщо він внесе заставу у розмірі 5,3 мільйона гривень.
Наразі правоохоронці вирішують питання щодо притягнення до відповідальності інших учасників цієї злочинної схеми.
За матеріалами:
Finance.ua
