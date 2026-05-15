0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

СБУ попередило українців про нову схему виманювання коштів

Кримінал
701
Шахрай
Шахрай
В Україні фіксують зростання кількості шахрайських схем, у яких зловмисники прикриваються іменем Служби безпеки та інших правоохоронних органів. Аферисти залякують людей вигаданими кримінальними справами та намагаються виманити гроші.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Як працює схема шахраїв

Зловмисники телефонують або пишуть громадянам, представляючись співробітниками СБУ або представниками інших держструктур.
Спочатку вони створюють тиск — вигадують історії про нібито державну зраду, фінансування росії або інші «злочини». Для переконливості можуть надсилати фейкові повістки чи повідомлення про виклик на допит.
Місце для вашої реклами
Після цього пропонують «вирішити питання» без наслідків — зазвичай вимагаючи переказати гроші нібито для перевірки або уникнення відповідальності.
СБУ попередило українців про нову схему виманювання коштів

Як не стати жертвою

У СБУ закликають українців не піддаватися на подібні маніпуляції та дотримуватися базових правил безпеки:
  • зберігати всі контакти та повідомлення від невідомих осіб;
  • не передавати банківські дані та не робити жодних термінових переказів;
  • перевіряти інформацію лише через офіційні канали СБУ.
Якщо є підозра на шахрайство, громадян просять звертатися:
У СБУ наголошують, що відомство діє виключно в межах закону і не вимагає від громадян жодних грошових «перевірок» чи переказів.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
СБУШахрайствоШахраї
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems