СБУ попередило українців про нову схему виманювання коштів Сьогодні 15:21 — Кримінал

Шахрай

В Україні фіксують зростання кількості шахрайських схем, у яких зловмисники прикриваються іменем Служби безпеки та інших правоохоронних органів. Аферисти залякують людей вигаданими кримінальними справами та намагаються виманити гроші.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Як працює схема шахраїв

Зловмисники телефонують або пишуть громадянам, представляючись співробітниками СБУ або представниками інших держструктур.

Спочатку вони створюють тиск — вигадують історії про нібито державну зраду, фінансування росії або інші «злочини». Для переконливості можуть надсилати фейкові повістки чи повідомлення про виклик на допит.

Після цього пропонують «вирішити питання» без наслідків — зазвичай вимагаючи переказати гроші нібито для перевірки або уникнення відповідальності.

Як не стати жертвою

У СБУ закликають українців не піддаватися на подібні маніпуляції та дотримуватися базових правил безпеки:

зберігати всі контакти та повідомлення від невідомих осіб;

не передавати банківські дані та не робити жодних термінових переказів;

перевіряти інформацію лише через офіційні канали СБУ.

Якщо є підозра на шахрайство, громадян просять звертатися:

на гарячу лінію за номером: 1516

на електронну пошту: callcenter@ssu.gov.ua, sbu_cu@ssu.gov.ua

у чат-бот «Спали» ФСБшника": t.me/spaly_fsb_bot

У СБУ наголошують, що відомство діє виключно в межах закону і не вимагає від громадян жодних грошових «перевірок» чи переказів.

