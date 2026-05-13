Схема на «Великому будівництві»: на Буковині викрили зловживання на понад 2,5 млн грн Вчора 21:34 — Кримінал

Зловживання під час будівництва мостового переходу у селі Маршинці на автодорозі Новоселиця-Герца-КПП «Дяківці», esbu.gov.ua

У Чернівецькій області викрили службовців державної установи у зловживанні службовим становищем при будівництві переправи через річку Прут. Вони завдали державі збитків на понад 2,5 млн грн.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Деталі слідства

У ході досудового розслідування встановлено, що до протиправної схеми, окрім раніше викритого заступника начальника відомства, причетний також керівник профільного відділу.

Йдеться про зловживання під час будівництва мостового переходу у селі Маршинці, на автодорозі Новоселиця-Герца-КПП «Дяківці». Зведення цього об’єкта тривалий час було заморожене, однак у 2020 році його відновили у межах державної програми «Велике Будівництво». Тоді з підрядником уклали договір на суму понад 171 млн грн.

Під час робіт за бюджетні кошти виготовили спеціальну металеву опалубку. Оскільки ці конструкції багаторазові, підрядник мав повернути їх державі або компенсувати їхню вартість. Натомість обладнання оформили як дешевий металобрухт, а реальну вартість майна державі так і не повернули.

Попри невиконання підрядником умов договору, заступник керівника держустанови разом із начальником відділу підписали акти приймання виконаних робіт і погодили фінансові документи. Це дозволило приватному підприємству безперешкодно отримати бюджетні кошти у повному обсязі.

Через дії посадовців державі завдано збитків на понад 2,5 млн грн.

Підозри

Наразі обом посадовцям повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, тобто у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Досудове розслідування триває.

