Схему з майном профспілок на 63 мільйони викрили у Вінниці, сім підозрюваних

Кримінал
Правоохоронці викрили незаконне відчуження майна профспілок у Вінниці, у тому числі туристичного комплексу «Поділля», збитки державі — понад 63 млн грн, семеро підозрюваних.
Про це повідомили в понеділок в Офісі Генпрокурора.
«За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора у взаємодії з ДБР та СБУ викрито злочинну організацію, учасники якої причетні до незаконного відчуження об’єктів нерухомості профспілок», — ідеться у повідомленні.
У межах кримінального провадження повідомлено про підозру сімом особам, серед яких колишній керівник ПрАТ «Укрпрофтур» та посадовці ПрАТ «Вінницятурист». Їм інкриміновано участь у злочинній організації та розтрату майна в особливо великих розмірах.
За даними слідства, підозрювані організували схему поетапного виведення майна профспілок у приватну власність через підконтрольні структури.
«Зокрема, туристичний комплекс „Поділля“ у Вінниці відчужували частинами за заниженою вартістю, що дозволило фактично передати об’єкт у приватні руки за ціною, значно нижчою за ринкову», — вказано у повідомленні.
За висновками експертизи, державі завдано понад 63 млн грн збитків.
Колишнього керівника ПрАТ «Укрпрофтур» затримано. За клопотанням прокуратури суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави у 20 млн грн. Щодо інших підозрюваних питання запобіжних заходів вирішується.
За матеріалами:
УНН
