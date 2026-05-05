Схему з майном профспілок на 63 мільйони викрили у Вінниці, сім підозрюваних Сьогодні 09:15 — Кримінал

Правоохоронці викрили незаконне відчуження майна профспілок у Вінниці, у тому числі туристичного комплексу «Поділля», збитки державі — понад 63 млн грн, семеро підозрюваних.

Про це повідомили в понеділок в Офісі Генпрокурора.

«За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора у взаємодії з ДБР та СБУ викрито злочинну організацію, учасники якої причетні до незаконного відчуження об’єктів нерухомості профспілок», — ідеться у повідомленні.

У межах кримінального провадження повідомлено про підозру сімом особам, серед яких колишній керівник ПрАТ «Укрпрофтур» та посадовці ПрАТ «Вінницятурист». Їм інкриміновано участь у злочинній організації та розтрату майна в особливо великих розмірах.

За даними слідства, підозрювані організували схему поетапного виведення майна профспілок у приватну власність через підконтрольні структури.

«Зокрема, туристичний комплекс „Поділля“ у Вінниці відчужували частинами за заниженою вартістю, що дозволило фактично передати об’єкт у приватні руки за ціною, значно нижчою за ринкову», — вказано у повідомленні.

За висновками експертизи, державі завдано понад 63 млн грн збитків.

Колишнього керівника ПрАТ «Укрпрофтур» затримано. За клопотанням прокуратури суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави у 20 млн грн. Щодо інших підозрюваних питання запобіжних заходів вирішується.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.