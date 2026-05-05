Дорогі автівки й 150 протоколів про корупцію: поліція провела масштабні обшуки у посадовців ТЦК

Правоохоронці провели 44 обшуки в межах розслідування корупційних правопорушень серед посадових осіб територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Під час слідчих дій вилучено автомобілі, мотоцикли, готівку та документи.
У Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції зазначають, що проводять системні заходи для виявлення корупції серед посадовців ТЦК. Йдеться не лише про окремі факти, а про комплексне очищення сфери комплектування та соціальної підтримки.
Виявлені порушення
Серед задокументованих фактів — незаконне збагачення та випадки недостовірного декларування посадовців майже на 92 млн грн. Один із фігурантів — начальник РТЦК в Одесі — за час перебування на посаді значно покращив свій матеріальний стан та здобув активів на понад 45 млн грн.
Поліцейські документують діяльність як чинних, так і колишніх посадовців ТЦК та СП, які, за даними слідства, могли використовувати службове становище для отримання незаконних доходів. Йдеться про керівників відділів, груп, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також їх службових осіб.
До прикладу, сума розбіжності між активами в декларації одного з помічників начальника об’єднаного МТЦК та СП та реальним станом становить 10 млн грн, а колишнього офіцера відділення рекрутингу та комплектування вже іншого РТЦК — 6,6 млн грн.
У межах кримінальних проваджень оперативники ДСР Нацполіції та його теруправлінь спільно зі слідчими підрозділами поліції в областях, ДБР та прокуратурами у сфері оборони провели масштабні відпрацювання по всій Україні — 44 обшуки за місцями проживання фігурантів, у службових приміщеннях та транспортних засобах у 16 регіонах країни.
Вилучили автомобілі Tesla різних моделей, мотоцикли, готівку в національній та іноземній валюті, різноманітні договори, серед яких договір про отримання безповоротної грошової допомоги в один мільйон гривень. Вилучені документи, можуть бути підставами для легалізації коштів, здобутих незаконним шляхом. Всі ці факти будуть перевірятися в межах кримінальних проваджень.
Адміністративні протоколи
Упродовж кількох днів складено понад 150 протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією за статтями 172−4 (Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності), 172−6 (Порушення вимог фінансового контролю) та 172−7 (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) кодексу України про адміністративні правопорушення.
Досудове розслідування триває. Проводяться подальші заходи зі збору доказової бази для оголошення підозр фігурантам кримінальних проваджень.