Підприємець заволодів 2 млн грн благодійників, обіцяючи облаштувати модульні будинки в Ірпені Сьогодні 17:23 — Кримінал

Столичний підприємець заволодів 2 млн гривень благодійників, обіцяючи облаштувати 5 модульних будинків в Ірпені — йому повідомили про підозру.

Про це розповіли у прокуратурі.

Суть справи

Благодійна організація у березні 2023 року уклала договір зі столичним товариством про виготовлення п’яти модульних будинків, які мали стати прихистком для мешканців Ірпеня, чиє житло пошкодили росіяни.

За ці роботи компанії заплатили понад 2 млн гривень. Половину з цієї суми підозрюваний перерахував з рахунку компанії на свій рахунок та вивів у готівку.

З п’яти будинків встановили лише два, однак і вони не були повністю придатними для проживання, тож замовник додатково наймав інших будівельників.

Постраждалий благодійний фонд звернувся до прокуратури після публікації повідомлення про те, що цей підприємець у 2023 році взяв 4 млн грн на будівництво модульних будинків у селищі Мощун на Київщині. Однак в обох випадках взятих на себе зобов’язань чоловік не виконав.

Зловмиснику повідомили про підозру за двома статтями. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

