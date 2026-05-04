0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Підприємець заволодів 2 млн грн благодійників, обіцяючи облаштувати модульні будинки в Ірпені

Кримінал
26
Підприємець заволодів 2 млн грн благодійників, обіцяючи облаштувати модульні будинки в Ірпені
Підприємець заволодів 2 млн грн благодійників, обіцяючи облаштувати модульні будинки в Ірпені
Столичний підприємець заволодів 2 млн гривень благодійників, обіцяючи облаштувати 5 модульних будинків в Ірпені — йому повідомили про підозру.
Про це розповіли у прокуратурі.

Суть справи

Благодійна організація у березні 2023 року уклала договір зі столичним товариством про виготовлення п’яти модульних будинків, які мали стати прихистком для мешканців Ірпеня, чиє житло пошкодили росіяни.
За ці роботи компанії заплатили понад 2 млн гривень. Половину з цієї суми підозрюваний перерахував з рахунку компанії на свій рахунок та вивів у готівку.
З п’яти будинків встановили лише два, однак і вони не були повністю придатними для проживання, тож замовник додатково наймав інших будівельників.
Постраждалий благодійний фонд звернувся до прокуратури після публікації повідомлення про те, що цей підприємець у 2023 році взяв 4 млн грн на будівництво модульних будинків у селищі Мощун на Київщині. Однак в обох випадках взятих на себе зобов’язань чоловік не виконав.
Зловмиснику повідомили про підозру за двома статтями. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За матеріалами:
Finance.ua
Кримінальне провадження
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems