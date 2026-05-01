Щодо будівництва у Львові сміттєпереробного заводу відкрили 15 кримінальних проваджень

Щодо будівництва у Львові сміттєпереробного заводу відкриті 15 кримінальних, а також два арбітражні провадження.
Про це під час пленарного засідання Львівської міської ради повідомив директор ЛКП «Зелене місто» Олександр Єгоров, передає Укрінформ.
Юридичні конфлікти
«Відкрито у різних органах, напевно, з півтора десятка різних кримінальних проваджень. У тому числі, багато кримінальних проваджень відкрито за використання заборонених практик ЄБРР, а саме: використання третіх осіб на користь нашого ексгенерального підрядника (польської компанії Control Process S.A. — Ред.), який через спеціалізовану антикорупційну прокуратуру відкрив ряд кримінальних проваджень проти наших працівників, проти мене і проти ще декількох посадових осіб Львова та Львівської області. Паралельно з тим є декілька кримінальних проваджень, відкритих у межах порушень законодавства України підрядником. Нам відомо про три такі справи. Можливо, ще зараз будуть відкриватися нові», — зазначив Єгоров.
При цьому, за його словами, активних слідчих дій в межах цих справ поки не ведеться.
Крім того, як зазначив директор ЛКП «Зелене місто», наразі підприємство перебуває з польським підрядником у двох арбітражних провадженнях — в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України та Міжнародному арбітражному суді Міжнародної торгової палати у Франції. Перше засідання в МКАС при ТПП України має відбутись наприкінці травня.
Усунення польського підрядника
Водночас Єгоров повідомив, що дозвіл польського підрядника на участь у будівництві сміттєпереробного заводу у Львові вже анульований.
«29.04.2026 року нам вже ДіАМ (Державна інспекція архітектури та містобудування України. — Ред.) відфіксував і в реєстрі, в будівельній системі ми бачимо, що статус дозволу анульовано. Компанія Control Process має в найближчі дні покинути майданчик і забрати всі свої речі», — сказав Єгоров.
Також за його словами, протягом найближчого часу на об’єкті мають розпочати роботи зі встановлення електричних мереж.
«Підрядник, який виграв цю процедуру ще в минулому році і бракувався компанією Control Process, здійснює мобілізацію і протягом найближчих двох тижнів повинен вийти на майданчик для будівництва електричних мереж», — наголосив Єгоров.
Терміни завершення проєкту
Загалом, директор ЛКП «Зелене місто» очікує, що завершення будівництва сміттєпереробного заводу триватиме ще 6−8 місяців і сподівається, що в першому кварталі 2027 року його вдасться запустити.