0 800 307 555
укр
У Сумах ліквідували кол-центр, який видурював кошти у військових та підлітків

Кримінал
22
Зловмисники перебувають під вартою, ssu.gov.ua
У Сумах ліквідували шахрайську схему видурювання коштів у громадян України. Правоохоронці викрили підпільний кол-центр і затримали чотирьох його організаторів, які виманювали гроші під виглядом близьких стосунків в інтернеті.
Про це повідомляє Служба безпеки України.

Схеми обману громадян

Зловмисники працювали за двома схемами видурювання коштів, залежно від віку та фінансових можливостей потенційної жертви.
Так, щоб обікрасти підлітків, шахраї створювали профілі юних дівчат, від імені яких знайомилися на спеціально створеному Телеграм-каналі та призначали «побачення».
Коли клієнти прибували на місце «зустрічі», фігуранти просили їх зробити селфі з відміткою геолокації. Після цього вони направляли жертві відео, на якому особа у форменому одязі армії рф погрожувала ударом по надісланих координатах.
Далі шахраї, видаючи себе за українських правоохоронців, телефонували неповнолітнім з погрозами тюремного ув’язнення за держзраду та вимагали «відкуп».
Як оплату потерпілі передавали готівку та ювелірні вироби, які ділки забирали через таксі.
Також задокументовано, як фігуранти обкрадали військових ЗСУ. Встановлено, що шахраї писали воїнам з фейкових акаунтів жінок та після тривалого спілкування пропонували перерахувати кошти начебто на лікування або навчання.
Після того як зловмисники отримували грошові перекази, вони обривали зв’язок та видаляли профіль з листуванням.

Обшуки та підозри

Під час обшуків у приміщені «офісу» та в оселях затриманих вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та банківські картки із доказами незаконної діяльності. Також виявлено готівку та ювелірні вироби, одержані злочинним шляхом.
Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою).
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За матеріалами:
Finance.ua
Кримінальне провадженняПоліціяСБУШахраїПідозра шахрайстваШахрайство
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems