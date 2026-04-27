Майже 580 млн грн з оборонних контрактів відмили через «конвертцентр» — деталі справи Сьогодні 12:36 — Кримінал

Фото: Національна поліція

Понад 2,5 млрд грн отримало приватне підприємство на ремонти й обслуговування військової техніки ЗСУ, однак частину коштів, за даними слідства, виводили через масштабну схему з фіктивними компаніями. Через так званий конвертаційний центр, за попередніми оцінками, могли відмити майже 580 млн грн, а збитки держави від мінімізації податків сягнули понад 100 млн грн.

За версією правоохоронців, гроші під виглядом закупівлі запчастин та матеріалів перераховували на підконтрольні фіктивні структури, після чого кошти знімали готівкою та передавали організаторам схеми.

Про це йдеться у повідомленні Департаменту стратегічних розслідувань.

Як працювала схема з оборонними коштами

Слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції встановили понад 40 фіктивних підприємств, які, за даними слідства, обслуговували «конвертцентр».

Серед директорів цих компаній, як повідомляється, були громадяни України, які з 2014 року проживають на тимчасово окупованій території так званої днр та підтримують російську агресію. Одна з фігуранток, за даними правоохоронців, працює вчителькою та має відзнаку «Вчитель росії». Серед засновників також фігурували особи, нібито громадяни Польщі, однак, за інформацією, отриманою від польської сторони, ці особи виявилися вигаданими.

Поліція також заявляє, що встановила структуру групи — від фіктивних постачальників до посередників і організаторів. Ще у грудні минулого року трьом учасникам схеми, серед яких керівник конвертаційного центру, співорганізатор та бухгалтерка, оголосили підозри.

За даними слідства, після цього фігуранти нібито планували тиск і залякування слідчого, зокрема шукали виконавців для підпалу автомобіля, пропонуючи за це 2000 доларів.

Обшуки, затримання і нові підозри

У межах подальшого розслідування правоохоронці отримали докази щодо ще п’ятьох ключових учасників схеми. У Дніпропетровській області провели майже 40 обшуків.

Під час слідчих дій вилучили:

фінансово-господарську документацію;

мобільні телефони та електронні носії;

чорнові записи;

майже 2 млн грн;

автомобілі.

Загалом семеро учасників злочинної організації отримали підозри, з них п’ятьох затримали.

Їхні дії кваліфікували, залежно від ролі у схемі, за статтями щодо:

створення та участі у злочинній організації;

легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом;

ухилення від сплати податків.

Усім підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також вирішується питання про арешт активів і відшкодування завданих збитків.

У викритті схеми брали участь Нацполіція, Державна служба фінансового моніторингу, Державна податкова служба, а процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Водночас відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено обвинувальним вироком суду.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.