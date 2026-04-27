Ошукали українців на мільйони: викрили шахрайську схему, яка діяла під виглядом «єДопомоги»

Правоохоронці викрили групу осіб, яка під виглядом державної допомоги «єДопомога» виманювала у громадян банківські дані та заволодівала їхніми коштами. Постраждали щонайменше 20 осіб. Загальна сума збитків становить близько 5 млн грн.
До складу групи входили 12 осіб із Житомирської, Київської, Харківської, Чернівецької, Рівненської та Волинської областей. Серед організаторів — громадянин рф.
Учасники діяли дистанційно, з різних областей, використовуючи технічні засоби та спеціалізоване програмне забезпечення.
Як працювала схема
Схема була побудована на довірі людей до державних виплат. У соцмережах, на сайтах і в Telegram-каналах розміщували оголошення про нібито можливість отримати допомогу. Після переходу за посиланням люди потрапляли на підроблені сайти.
Користувачам пропонували ввести особисті дані та реквізити банківських карток. Насправді ця інформація миттєво передавалася учасникам групи через спеціально створений Telegram-бот.
Отримавши доступ до даних, вони входили в онлайн-банкінг потерпілих і переводили гроші на підконтрольні рахунки. Далі кошти виводили через криптогаманці та розподіляли між учасниками схеми.
Слідчі дії
У межах кримінального провадження проведено 14 санкціонованих обшуків у різних регіонах. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази.
Наразі одному з організаторів та його спільнику вже повідомлено про підозру за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). До суду скеровано клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам, зокрема громадянину рф, та оголошення його в розшук.