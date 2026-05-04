0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні судитимуть «криптомайнера» за розкрадання електроенергії на 9 млн гривень

Кримінал
31
Незаконний майнінг
Незаконний майнінг
У Житомирській області до суду передали справу щодо організатора нелегальних майнинг-центрів, який, за даними слідства, завдав державі мільйонних збитків через незаконне споживання електроенергії.
Про це йдеться у повідомленні Управління СБ України в Житомирській області.

Як працювала схема

За даними слідства, 41-річний мешканець Бердичівського району, який проживає у Києві, організував два майнинг-центри для видобутку криптовалюти.
Перший він облаштував у підвалі власного будинку. Електроенергію там споживали у великих обсягах, але оплачували за побутовим тарифом. Згодом фігурант встановив спеціальний пристрій, який дозволяв втручатися у роботу лічильника та споживати електроенергію поза обліком.
Читайте також
В Україні судитимуть «криптомайнера» за розкрадання електроенергії на 9 млн гривень
Навесні 2024 року він розширив діяльність і орендував цех із власною трансформаторною підстанцією на околиці Житомира, де запустив ще один майнинг-комплекс. Там використовувалася аналогічна схема нелегального споживання.
В Україні судитимуть «криптомайнера» за розкрадання електроенергії на 9 млн гривень

Збитки та обсяги споживання

За оцінками експертів, загальний обсяг незаконно використаної електроенергії становив 1,520 млн кВт/год. Збитки для трьох державних енергокомпаній оцінюються майже у 9 млн грн.
Такі дії могли впливати на баланс енергосистеми та створювати додаткове навантаження на критично важливі ресурси під час війни.

Що загрожує фігуранту

Правоохоронці припинили діяльність майнинг-центрів влітку 2025 року. Під час обшуків вилучили комп’ютерну техніку, обладнання для майнингу, маршрутизатори та засоби зв’язку.
Місце для вашої реклами
Організатора обвинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема у шахрайстві в особливо великих розмірах, викраденні електроенергії та несанкціонованому втручанні в роботу електронних мереж.
Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Справу розслідували співробітники СБУ спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
За матеріалами:
Finance.ua
МайнінгЕлектроенергія
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems