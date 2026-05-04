В Україні судитимуть «криптомайнера» за розкрадання електроенергії на 9 млн гривень

У Житомирській області до суду передали справу щодо організатора нелегальних майнинг-центрів, який, за даними слідства, завдав державі мільйонних збитків через незаконне споживання електроенергії.
Про це йдеться у повідомленні Управління СБ України в Житомирській області.
Як працювала схема
За даними слідства, 41-річний мешканець Бердичівського району, який проживає у Києві, організував два майнинг-центри для видобутку криптовалюти.
Перший він облаштував у підвалі власного будинку. Електроенергію там споживали у великих обсягах, але оплачували за побутовим тарифом. Згодом фігурант встановив спеціальний пристрій, який дозволяв втручатися у роботу лічильника та споживати електроенергію поза обліком.
Навесні 2024 року він розширив діяльність і орендував цех із власною трансформаторною підстанцією на околиці Житомира, де запустив ще один майнинг-комплекс. Там використовувалася аналогічна схема нелегального споживання.
Збитки та обсяги споживання
За оцінками експертів, загальний обсяг незаконно використаної електроенергії становив 1,520 млн кВт/год.Збитки для трьох державних енергокомпаній оцінюються майже у 9 млн грн.
Такі дії могли впливати на баланс енергосистеми та створювати додаткове навантаження на критично важливі ресурси під час війни.
Що загрожує фігуранту
Правоохоронці припинили діяльність майнинг-центрів влітку 2025 року. Під час обшуків вилучили комп’ютерну техніку, обладнання для майнингу, маршрутизатори та засоби зв’язку.
Організатора обвинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема у шахрайстві в особливо великих розмірах, викраденні електроенергії та несанкціонованому втручанні в роботу електронних мереж.
Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Справу розслідували співробітники СБУ спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.