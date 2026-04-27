Sense Bank розширює можливості для бізнесу: банківські гарантії без бюрократії

Sense Bank пропонує бізнесу повний спектр банківських гарантій: тендерні, гарантії виконання контрактів, повернення авансового платежу та гарантії платежу. Банк працює з державною системою ProZorro та видає електронні гарантії.
Банківська гарантія дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, укладати контракти з новими партнерами та виходити на нові ринки — навіть без значного власного капіталу. Це інструмент довіри: замовник або партнер отримує підтвердження надійності компанії від банку, а бізнес — можливість рости, не заморожуючи власні кошти.
Фінансово стійкі компанії можуть отримати гарантії без застави — до 60 млн грн. Гарантії, забезпечені коштами, оформлюються за один день; бланкові до 3 млн грн — за 1−3 дні. Вартість послуги становить від 1000 грн.
«Під час війни, коли доводиться працювати в умовах нестабільності, швидкість і простота мають вирішальне значення. Тому ми прибрали зайву бюрократію і зробили процес оформлення гарантій зручним для клієнта. Можна сказати, що це наш внесок у підтримку підприємців, яким щодня доводиться долати чимало викликів», — прокоментувала Яна Шумунова, директорка департаменту малого та середнього бізнесу Sense Bank.
Для постійних клієнтів банк встановлює довгострокові ліміти: не потрібно щоразу збирати документи з нуля. Sense Bank супроводжує клієнта від першої заявки до закриття угоди й допомагає з оформленням.
За матеріалами:
Сенс Банк
Сенс БанкБізнес
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
