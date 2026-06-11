Вимога до банків віддати половину прибутку зупинить відновлення економіки (думка експертів) Сьогодні 21:05 — Казна та Політика

Вимога до банків віддати половину прибутку зупинить відновлення економіки (думка експертів)

Банківські асоціації об’єдналися, щоб довести хибність рішення депутатів про продовження перерахування 50% прибутку банків до державного бюджету.

Хто проти

Проти такого рішення виступили Асоціація українських банків (АУБ), Національна асоціація банків України (НАБУ), Торгово-промислова палата, Ліга страхових організацій та Конфедерація будівельників.

Асоціації готують звернення до Верховної Ради з проханням не запроваджувати підвищену ставку податку на прибуток у 2027 році.

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Віцепрезидент АУБ, голова правління банку «Глобус» Сергій Мамедов підкреслив, що перерахування до бюджету 20−25 млрд грн прибутку не дозволить установам спрямувати ці кошти в капітал, що унеможливить збільшення кредитування на 300 млрд грн.

«Україні сьогодні потрібна не лише фіскальна стійкість, а й економічне зростання. А для цього потрібні кредити, інвестиції, капіталізація банківської системи та довіра до правил гри», — сказав він під час зустрічі фінансистів.

Володимир Мудрий зазначив, що в першому кварталі цього року банківська система була змушена відрахувати до резервів 6,3 млрд грн, що вже зменшує можливості кредитування. Голова Ради НАБУ, голова правління ОТП Банку зазначив, що в першому кварталі цього року банківська система була змушена відрахувати до резервів 6,3 млрд грн, що вже зменшує можливості кредитування.

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«Ситуація змінилася. Банки в попередні роки не кредитували так активно, як зараз. Ми вже вклали 51 млрд грн у розвиток нової енергетики. Нещодавно банки створили консорціум для кредитування оборонно-промислового комплексу. Обсяг кредитів фізичним особам уже досяг рівня кінця 2021 року, — підрахував він. — Цей податок може відкинути нас від шляху євроінтеграції. За 2025 рік ми сплатили третину податку на прибуток, при тому що ми не є настільки великим сектором».

Артур Загородніков вважає, що у найскладнішій ситуації опинилися саме приватні банки з українським капіталом. Заступник голови правління ПУМБ вважає, що у найскладнішій ситуації опинилися саме приватні банки з українським капіталом.

«Цей капітал доведеться десь шукати. Банки з вітчизняним капіталом позбавлені доступу до співпраці з міжнародними організаціями. Інвестиційна привабливість країни під великим питанням. Це серйозна загроза для банків», — сказав він.

Президент ЛСОУ Віктор Берлін підкреслив, що неможливість банків спрямувати ці кошти в капітал також призведе до підвищення вартості страхових послуг для громадян і підприємств.

Президент Конфедерації будівельників Лев Парцхаладзе додав, що це також зменшить темпи будівництва, що відкине Україну на роки назад.

«Кожен іпотечний кредит на первинному ринку запускає роботу десятків підприємств і тисяч людей. Якщо можливості банків щодо фінансування звужуються, це відчувають не лише позичальники, а й забудовники, виробники будівельних матеріалів, підрядники та місцеві громади», — зазначив він.

Фінансовий комітет Верховної Ради рекомендував парламенту прийняти законопроект № 14097 про підвищення податку на прибуток банків з 25% до 50%.

Довідка Finance.ua:

За підрахунками Опендатабот, у 2024 році українські банки заробили 186,8 млрд грн до оподаткування. Ця сума майже повністю збігається із попередніми даними Нацбанку. Після оподаткування сума прибутків значно зменшилася — на 12,8 млрд грн (на 12% менше) — і сягнула 90,9 млрд грн.

Причиною стало збільшення податкового навантаження, а саме через донарахування податку на прибуток, який у підсумку зріс на 15% та сягнув 95,9 млрд грн. У підсумку банки сплатили у вигляді податків 51% від прибутку. Для порівняння: у 2023 році податок «з'їв» 48% прибутків банків, а у 2022 — лише 25%.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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