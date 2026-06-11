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Вимога до банків віддати половину прибутку зупинить відновлення економіки (думка експертів)

Казна та Політика
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Вимога до банків віддати половину прибутку зупинить відновлення економіки (думка експертів)
Вимога до банків віддати половину прибутку зупинить відновлення економіки (думка експертів)
Банківські асоціації об’єдналися, щоб довести хибність рішення депутатів про продовження перерахування 50% прибутку банків до державного бюджету.

Хто проти

Проти такого рішення виступили Асоціація українських банків (АУБ), Національна асоціація банків України (НАБУ), Торгово-промислова палата, Ліга страхових організацій та Конфедерація будівельників.
Асоціації готують звернення до Верховної Ради з проханням не запроваджувати підвищену ставку податку на прибуток у 2027 році.
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Віцепрезидент АУБ, голова правління банку «Глобус» Сергій Мамедов підкреслив, що перерахування до бюджету 20−25 млрд грн прибутку не дозволить установам спрямувати ці кошти в капітал, що унеможливить збільшення кредитування на 300 млрд грн.
«Україні сьогодні потрібна не лише фіскальна стійкість, а й економічне зростання. А для цього потрібні кредити, інвестиції, капіталізація банківської системи та довіра до правил гри», — сказав він під час зустрічі фінансистів.
Голова Ради НАБУ, голова правління ОТП Банку Володимир Мудрий зазначив, що в першому кварталі цього року банківська система була змушена відрахувати до резервів 6,3 млрд грн, що вже зменшує можливості кредитування.
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«Ситуація змінилася. Банки в попередні роки не кредитували так активно, як зараз. Ми вже вклали 51 млрд грн у розвиток нової енергетики. Нещодавно банки створили консорціум для кредитування оборонно-промислового комплексу. Обсяг кредитів фізичним особам уже досяг рівня кінця 2021 року, — підрахував він. — Цей податок може відкинути нас від шляху євроінтеграції. За 2025 рік ми сплатили третину податку на прибуток, при тому що ми не є настільки великим сектором».
Заступник голови правління ПУМБ Артур Загородніков вважає, що у найскладнішій ситуації опинилися саме приватні банки з українським капіталом.
«Цей капітал доведеться десь шукати. Банки з вітчизняним капіталом позбавлені доступу до співпраці з міжнародними організаціями. Інвестиційна привабливість країни під великим питанням. Це серйозна загроза для банків», — сказав він.
Президент ЛСОУ Віктор Берлін підкреслив, що неможливість банків спрямувати ці кошти в капітал також призведе до підвищення вартості страхових послуг для громадян і підприємств.
Президент Конфедерації будівельників Лев Парцхаладзе додав, що це також зменшить темпи будівництва, що відкине Україну на роки назад.
«Кожен іпотечний кредит на первинному ринку запускає роботу десятків підприємств і тисяч людей. Якщо можливості банків щодо фінансування звужуються, це відчувають не лише позичальники, а й забудовники, виробники будівельних матеріалів, підрядники та місцеві громади», — зазначив він.
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Фінансовий комітет Верховної Ради рекомендував парламенту прийняти законопроект № 14097 про підвищення податку на прибуток банків з 25% до 50%.

Довідка Finance.ua:

  • За підрахунками Опендатабот, у 2024 році українські банки заробили 186,8 млрд грн до оподаткування. Ця сума майже повністю збігається із попередніми даними Нацбанку. Після оподаткування сума прибутків значно зменшилася — на 12,8 млрд грн (на 12% менше) — і сягнула 90,9 млрд грн.
  • Причиною стало збільшення податкового навантаження, а саме через донарахування податку на прибуток, який у підсумку зріс на 15% та сягнув 95,9 млрд грн. У підсумку банки сплатили у вигляді податків 51% від прибутку. Для порівняння: у 2023 році податок «з'їв» 48% прибутків банків, а у 2022 — лише 25%.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
НБУДержбанкиПодатки
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