Надприбутки банків зникнуть вже в 2025 році — Finance.ua

Надприбутки банків зникнуть вже в 2025 році Сьогодні 15:04 — Фондовий ринок

Надприбутки банків зникнуть вже в 2025 році

Маржинальність банківського бізнесу має скоротитися наступного року через достатньо «дорогі» депозити населення.

Про це заявили учасники круглого столу, проведеного «Фінансовим клубом».

«Зараз операційна маржа скорочується. Зменшились відсоткові ставки за депозитними сертифікатами НБУ. Тоді як відсоткові ставки за депозитами знаходяться на достатньо високому рівні. Тому операційна маржа не така велика. Я думаю, що наступного року у деяких банків буде тиск на капітал, з урахуванням того, що прибутків і доходів буде менше», — заявив голова правління Акордбанку Олексій Руднєв.

Поточна рекордна прибутковість банків не має створювати ілюзію, що ці прибутки назавжди.

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«Прибуток до оподаткування банківського сектору за три квартали минулого року склав майже 129 млрд грн, цього року — майже 153 млрд грн. Сектор досить добре дає собі раду, і в комплексі на різних інструментах йому вдається утримувати досить добру дохідність. Звісно, є аспект податку на прибуток. Але, можливо, минулого року він був більшим викликом, а цього року це повторення минулорічної практики, тому цей виклик для банків більш зрозумілий», — розповів в.о. голови правління, заступник голови правління Кредобанку Антон Кіркач.

Ситуація вже змінюється. На думку Антона Кіркача, перед банками стоїть задача «розумного збалансування зростаючих витрат під тиском інфляції чи девальвації і тиску на доходи, у зв’язку зі зниженням ставок».

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«Через це відбувається скорочення процентної маржі. Але відповіддю на цей виклик є покращення ефективності, побудова кращих процесів, збільшення масштабів бізнесу, зростання обсягів», — зазначив Антон Кіркач. Як приклад він навів Кредобанк , де активи за останні роки зросли майже вдвічі, а працівників на 20% менше, ніж було на піку.

Кожен банк має провести оптимізацію бізнес-моделі, якщо хоче утримати позиції на ринку.

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«Точно будуть інші операційні прибутки наступного року, з урахуванням підвищення норми оподаткування, зменшення операційної маржі і підвищення вимог до капіталу. Відповідно, потрібна буде більш деталізована робота в частині операційних процесів, щоб оптимізувати всі витрати. Потрібно буде дивитися більш уважно за дохідною частиною в розрізі кожного продукту і швидко адаптуватися до змін на ринку», — впевнений Олексій Руднєв.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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