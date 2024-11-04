У МВФ вважають неефективним повторне впровадження 50% податку на прибуток банків — Finance.ua

У МВФ вважають неефективним повторне впровадження 50% податку на прибуток банків Сьогодні 11:02 — Казна та Політика

У МВФ вважають неефективним повторне впровадження 50% податку на прибуток банків

Введення 50% податку на прибуток банків другий рік поспіль суперечить природі податку на надприбуток, воно підриває довіру до політики і не є ефективним рішенням.

Таку думку висловив заступник голови місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Тревор Лессард в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Податки на непередбачувані доходи застосовуються лише на один рік: ви платите політичну ціну за підвищення податків, ви отримуєте великий опір… Якщо ви запроваджуєте податок на надзвичайний прибуток більш ніж один раз, то люди почнуть реагувати, і ви почнете втрачати довіру до політики», — сказав заступник голови місії.

За його словами, банки після повторного введення 50% податку на прибуток можуть змінити свою політику прибутку в очікуванні чергового такого підвищення.

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«Для них дуже раціонально підготуватися до третього разу, адже є ймовірність, що це станеться знову», — додав Лессард.

Він зазначив, що йдеться про стабільно високу потребу України у внутрішніх доходах протягом багатьох років. І з урахуванням подолання політичних труднощів, пов’язаних із підтримкою у Верховній Раді ініціатив щодо підвищення податків, «найкращим вибором буде підвищення податків у довгостроковий, ефективний спосіб, що принесе вам дивіденди в середньостроковій перспективі, на відміну від одноразового підвищення податків, коли наступного року все одно залишиться розрив у доходах».

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