У МВФ вважають неефективним повторне впровадження 50% податку на прибуток банків — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У МВФ вважають неефективним повторне впровадження 50% податку на прибуток банків

Казна та Політика
58
У МВФ вважають неефективним повторне впровадження 50% податку на прибуток банків
У МВФ вважають неефективним повторне впровадження 50% податку на прибуток банків
Введення 50% податку на прибуток банків другий рік поспіль суперечить природі податку на надприбуток, воно підриває довіру до політики і не є ефективним рішенням.
Таку думку висловив заступник голови місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Тревор Лессард в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Читайте також: Історичне збільшення податків для населення: що зміниться для українців

«Податки на непередбачувані доходи застосовуються лише на один рік: ви платите політичну ціну за підвищення податків, ви отримуєте великий опір… Якщо ви запроваджуєте податок на надзвичайний прибуток більш ніж один раз, то люди почнуть реагувати, і ви почнете втрачати довіру до політики», — сказав заступник голови місії.
За його словами, банки після повторного введення 50% податку на прибуток можуть змінити свою політику прибутку в очікуванні чергового такого підвищення.
Читайте також
«Для них дуже раціонально підготуватися до третього разу, адже є ймовірність, що це станеться знову», — додав Лессард.
Він зазначив, що йдеться про стабільно високу потребу України у внутрішніх доходах протягом багатьох років. І з урахуванням подолання політичних труднощів, пов’язаних із підтримкою у Верховній Раді ініціатив щодо підвищення податків, «найкращим вибором буде підвищення податків у довгостроковий, ефективний спосіб, що принесе вам дивіденди в середньостроковій перспективі, на відміну від одноразового підвищення податків, коли наступного року все одно залишиться розрив у доходах».
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.