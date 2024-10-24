У МВФ радять Україні збільшити мобілізацію доходів за рахунок розширення податкової бази — Finance.ua

У МВФ радять Україні збільшити мобілізацію доходів за рахунок розширення податкової бази Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

У МВФ радять Україні збільшити мобілізацію доходів за рахунок розширення податкової бази

Двократне збільшення зусиль з мобілізації доходів до державного бюджету з внутрішніх джерел і завершення реструктуризації комерційного боргу України у визначені зобов’язаннями терміни — ключові умови успішного зниження рівня державного боргу України.

Про це сказала заступниця директора департаменту податково-бюджетних питань МВФ Ера Дабла-Норріс на пресбрифінгу у Вашингтоні в середу.

«Владі (України. — Ред.) необхідно продовжувати відновлення боргової стійкості. І для цього є два важливі аспекти: завершити реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу відповідно до програмних зобов’язань, подвоїти зусилля з мобілізації внутрішніх доходів і прискорити реалізацію Національної стратегії доходів», — сказала вона.

Норріс наголосила, що ця Стратегія спрямована не тільки на ефективнішу мобілізацію доходів, а й на зміну податкової системи докорінно, на скорочення ухиляння від оподаткування, підвищення справедливості та рівності в цьому питанні тощо.

«І МВФ уже давно переконує країни в тому, що йдеться не про підвищення ставок. Йдеться про розширення (податкової. — Ред.) бази і створення максимально справедливих і рівноправних податкових систем», — зазначила заступниця директора.

МВФ в оприлюдненому в середу Глобальному звіті про фінансову стабільність очікує, що світовий борг перетне позначку в $100 трлн цього року, що відповідає 93% світового ВВП, і продовжить своє зростання з досягненням рівня 100% ВВП до 2030 року. На думку представників Фонду, на це впливають такі фактори, як слабке зростання економіки, посилення фінансових умов, геополітична і політична невизначеність, що може посилювати боргові ризики.

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«Це стосується як України, так і багатьох інших країн. І у випадку України, зокрема, перспективи, як ви знаєте, залишаються винятково невизначеними», — зазначила Норріс.

Згідно з документом, МВФ прогнозує рівень державного і гарантованого державою боргу України на рівні 95,6% від ВВП у 2024 році, 106,6% ВВП — у 2025 році, 107,6% ВВП — у 2026 році і 102,6% ВВП — у 2027 році. Фонд очікує зниження його до рівня 98,5% ВВП і 94% ВВП у 2028 і 2029 роках відповідно.

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