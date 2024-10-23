Яким буде курс долара до гривні до 2029 року: прогноз МВФ — Finance.ua
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Яким буде курс долара до гривні до 2029 року: прогноз МВФ

Валюта
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Яким буде курс долара до гривні до 2029 року: прогноз МВФ
Яким буде курс долара до гривні до 2029 року: прогноз МВФ
Міжнародний валютний фонд опублікував свіжі прогнози щодо світової економіки. Як прогнозує фонд, у наступному році середньорічний курс гривні до долара в Україні становитиме 45,0 грн/долар. А в 2029 році долар коштуватиме 51,7 грн.
Про це йдеться в доповіді «Перспективи світової економіки» (WEO).
Згідно з документом, середньорічний курс гривні до долара становитиме:
  • 2024 рік — 41,0 грн/долар;
  • 2025 рік — 45,0 грн/долар;
  • 2025 рік — 46,8 грн/долар;
  • 2027 рік — 48,6 грн/долар;
  • 2028 рік — 50,2 грн/долар;
  • 2029 рік — 51,7 грн/долар.
Нагадаємо, у квітні цього року МВФ прогнозував, що середньорічний курс гривні до долара становитиме:
  • 2024 рік — 41,0 грн/долар;
  • 2025 рік — 45,8 грн/долар;
  • 2025 рік — 48,6 грн/долар;
  • 2027 рік — 50,4 грн/долар;
  • 2028 рік — 52,1 грн/долар;
  • 2029 рік — 54,1 грн/долар.
Це означає, що Міжнародний валютний фонд покращив прогноз курсу долара до гривні.
Також за прогнозами МВФ, показник економічного зростання України за підсумками 2024 року становитиме 3,0%, в той час як наступного року знизиться до 2,5%. МВФ погіршив прогноз для ВВП України на 2025 рік — з 6,5% у квітневій доповіді до 2,5% у нинішньому випуску WEO. Показник безробіттязменшиться з 19,1 у 2023 році до 14,2 в 2024 році. Наступного року він прогнозується на рівні 12,7. Баланс поточного рахунку України зміниться з «мінус» 5,4 минулого року до «мінус» 8,1 за підсумками нинішнього. У 2025 році цей показник може досягти «мінус» 14,3.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💸

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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