Прогноз МВФ: в 2025 році держборг України вперше перевищить 100% ВВП — Finance.ua
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Прогноз МВФ: в 2025 році держборг України вперше перевищить 100% ВВП

Казна та Політика
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Прогноз МВФ: в 2025 році держборг України вперше перевищить 100% ВВП
Прогноз МВФ: в 2025 році держборг України вперше перевищить 100% ВВП
У 2025 році державний борг України вперше становитиме понад 100% валового внутрішнього продукту. Цьогоріч сума боргу буде знаходитися всього за 3−5% від цієї відмітки. При цьому в найближчі кілька років, за прогнозами, заборгованість уже не опуститься нижче 100% від ВВП.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст Меморандуму з МВФ.
Згідно з базовим сценарієм, державний борг України складе у поточному році 95,6% ВВП, а наступного року — 106,6%. При цьому в 2026 році заборгованість зросте ще на один відсотковий пункт, відносно 2025-го. Хоча у 2027 має скоротитися на 5 в.п. до 102,6%.
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Проте, за негативного сценарію, цьогоріч держборг складе 97% ВВП. Він буде лише зростати наступними роками. Зокрема, у 2025-му боргове навантаження складе 117,5% ВВП, у 2026 — 132,1%, а в 2027 — аж 134,3% від обсягу валового внутрішнього продукту держави.
Серед головних ризиків, які можуть посилити боргове навантаження, МВФ вказує на тривалість та інтенсивність війни, у тому числі атаки на енергетичну інфраструктуру, які тягнуть за собою зниження економічного потенціалу України. Крім того, серед факторів, що негативно позначаться на боргу, називають тривале очікування фінансової підтримки від міжнародних партнерів.
«Обидва сценарії (базовий та негативний. — Ред.) ґрунтуються на тому, що донори виконують свої фінансові зобов’язання (у тому числі в рамках ініціативи G7). Затримки або нестача коштів можуть призвести, наприклад, до скорочення соціальних витрат або внутрішньої заборгованості, що тягне за собою значні економічні та соціальні потрясіння», — йдеться в тексті документа.
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МВФ зазначає, що Україна успішно завершила масштабну реструктуризацію державного боргу в серпні цього року на суму близько 20,5 млрд доларів (або приблизно 24 млрд доларів з урахуванням капіталізованих відсотків). Це дозволило знизити державний і гарантований борг України на 9 млрд доларів. Серед позитивних новин там також згадали запевнення G7 щодо надання 50 мільярдів доларів багаторічного фінансування України.
Міжнародний валютний фонд підкреслив, що коригування політики та глибші структурні реформи мають тривати протягом багатьох років. Хоча там додають, що деякі реформи протягом тривалого періоду можуть вплинути на соціальну напругу.
За матеріалами:
РБК-Україна
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