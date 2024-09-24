У Мінфіні спрогнозували, як держборг України зміниться наступного року — Finance.ua
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У Мінфіні спрогнозували, як держборг України зміниться наступного року

Казна та Політика
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У Мінфіні спрогнозували, як держборг України зміниться наступного року
У Мінфіні спрогнозували, як держборг України зміниться наступного року
У Міністерстві фінансів очікують на скорочення державного боргу у 2025 році зі 100,5% до 97% ВВП.
Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.
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За словами урядовця, в номінальному вимірі зовнішня та внутрішня заборгованість України за підсумками наступного року сягне 8,2 трлн грн.
«Звичайно, це суттєвий показник. Але не треба забувати, що ми — країна, яка воює. Тому на нинішньому етапі питання боргів стоїть лише у контексті можливості їх обслуговування та погашення в короткостроковий період», — пояснив Марченко.
Він нагадав, що Україна нещодавно здійснила чергову успішну реструктуризацію заборгованості, внаслідок чого їй вдалося списати майже 40% своїх боргів.
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«Завдяки вдалим перемовинам із кредиторами в найближчій перспективі виплати із погашення та обслуговування держборгу будуть мінімальними», — запевнив очільник Мінфіну.
Нагадаємо, 20 вересня у парламенті відбулося представлення урядового законопроєкту «Про Державний бюджет України на 2025 рік». Документ зверстано з урахуванням прогнозованого зростання національного ВВП у 2024 році на 3,5%, у 2025-му — на 2,7%. Доходи загального фонду держбюджету наступного року (без урахування офіційних трансфертів і грантів) пропонується затвердити в сумі 2007,4 млрд грн, видатки — 3643,6 млрд грн. Фінансування сектору безпеки та оборони заплановано на рівні 2,22 трлн грн, або 26,3% від прогнозованого ВВП.

Довідка Finance.ua:

  • за два з половиною роки повномасштабної війни державний борг України збільшився у гривневому еквіваленті у 2,3 раза (+3 644 млрд грн), а у валютному еквіваленті — на 66% (+62 млрд дол.);
  • у серпні Україна оголосила про операцію з обміну та запит на згоду щодо змін в умовах існуючих єврооблігацій.
За матеріалами:
Укрінформ
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