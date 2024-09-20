Глобальний держборг зросте до 100% до кінця десятиліття — МВФ Сьогодні 09:30 — Світ

Глобальний держборг зросте до 100% до кінця десятиліття — МВФ

Міжнародний валютний фонд звертає увагу на суттєве зростання глобального держборгу впродовж останніх років та прогнозує, що ця тенденція збережеться, й він сягне показника 100% ВВП до кінця нинішнього десятиліття.

Про це заявила перша заступниця директора-розпорядника МВФ Гіта Гопінат.

«Глобальний державний борг значно зріс за останні кілька років на тлі того, як уряди боролися з наслідками пандемії, а також викликами для енергетичної та продовольчої безпеки. Глобальний борг сягнув 93% ВВП у 2023 році та, за прогнозами, наблизиться до 100% ВВП до кінця нинішнього десятиліття», — зауважила представниця Фонду.

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Вона зазначила, що в деяких із найбільших економік, таких як США й Китай, показник держборгу зростатиме швидше, ніж у роки до пандемії.

Водночас, за її словами, очікується, що державний борг у країнах Європи загалом стабілізується, хоча й залишатиметься значно вищим за допандемійний рівень.

Гопінат також попередила про масштаби фіскальних ризиків: «Це гірше, ніж ви думаєте». Вона наголосила, що економічні наслідки високого рівня боргу не можна відкидати, особливо в розвинених економіках.

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У цьому зв’язку представниця Фонду відзначила негативну роль м’якої фіскальної політики, що впливає на вартість запозичень та, як наслідок, на економічну активність. Вона підкреслила, що для того, аби фіскальна стратегія була успішною, як в економічному, так і в політичному плані, вона має зосереджуватися на зростанні, обмеженнях та процесах на низовому рівні.

Укрінформ За матеріалами:

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