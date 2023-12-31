Як змінювався розмір держборгу України під час повномасштабної війни (інфографіка) — Finance.ua
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Як змінювався розмір держборгу України під час повномасштабної війни (інфографіка)

Казна та Політика
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Як змінювався розмір держборгу України під час повномасштабної війни (інфографіка)
Як змінювався розмір держборгу України під час повномасштабної війни (інфографіка)
Міжнародний валютний фонд прогнозує, що загальний державний борг України за підсумками цього року зросте до 88,1% ВВП. Наступного року, за прогнозом експертів, держборг зросте до 98,6% ВВП, а пікового значення у 100,7% досягне в 2025-му, після чого почне поступово зменшуватися.
Про це пише «Слово і діло».
На кінець лютого 2022-го, коли росія розпочала повномасштабну війну проти України, держборг нашої країни становив 93,3 млрд доларів і був на 2,2% менше, ніж у січні.
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За підсумками березня державний борг України зріс на 3,8% (96,8 млрд доларів), у квітні - на 0,8% (97,6 млрд доларів), у травні та червні - на 3,9% (до 101,4 млрд і 105,4 млрд доларів відповідно).
У липні минулого року вперше за час війни розмір держборгу України у валютному еквіваленті зменшився — на 8,2%, до 96,8 млрд доларів. При цьому у гривневому еквіваленті держборг все одно збільшився.
З середини літа і до кінця 2022 року розмір державного боргу зростав: серпень — на 1,2% (98 млрд доларів), вересень — 0,1% (98,1 млрд), жовтень — 5,2% (103,2 млрд), листопад — 4,2% (107,5 млрд). На кінець року розмір державного та гарантованого державою боргу становив 111,5 млрд доларів.
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У січні держборг збільшився ще на 4,7% - до 116,7 млрд доларів. У лютому розмір держборгу знизився як у валютному, так і гривневому еквіваленті за рахунок значних валютних надходжень на рахунки України.
У березні обсяг держборгу зріс на 3,4% (до 120 млрд доларів), у квітні - на 3,6% (124,3 млрд), у травні - на 1% (125,6 млрд), у червні - на 2,6% (128,9 млрд), у липні - на 3,1% (132,9 млрд), у серпні - на 0,8% (133,9 млрд).
У вересні держборг України знизився на 0,2% - до 133,6 млрд доларів. А в жовтні та листопаді зріс на 2,1% та 3,2% відповідно (136,4 млрд та 140,8 млрд).
Інфографіка: «Слово і діло»
Інфографіка: «Слово і діло»

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Слово і Діло
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