Як змінювався розмір держборгу України під час повномасштабної війни (інфографіка) — Finance.ua

Як змінювався розмір держборгу України під час повномасштабної війни (інфографіка) Сьогодні 16:36 — Казна та Політика

Як змінювався розмір держборгу України під час повномасштабної війни (інфографіка)

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що загальний державний борг України за підсумками цього року зросте до 88,1% ВВП. Наступного року, за прогнозом експертів, держборг зросте до 98,6% ВВП, а пікового значення у 100,7% досягне в 2025-му, після чого почне поступово зменшуватися.

Про це пише «Слово і діло».

На кінець лютого 2022-го, коли росія розпочала повномасштабну війну проти України, держборг нашої країни становив 93,3 млрд доларів і був на 2,2% менше, ніж у січні.

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За підсумками березня державний борг України зріс на 3,8% (96,8 млрд доларів), у квітні - на 0,8% (97,6 млрд доларів), у травні та червні - на 3,9% (до 101,4 млрд і 105,4 млрд доларів відповідно).

У липні минулого року вперше за час війни розмір держборгу України у валютному еквіваленті зменшився — на 8,2%, до 96,8 млрд доларів. При цьому у гривневому еквіваленті держборг все одно збільшився.

З середини літа і до кінця 2022 року розмір державного боргу зростав: серпень — на 1,2% (98 млрд доларів), вересень — 0,1% (98,1 млрд), жовтень — 5,2% (103,2 млрд), листопад — 4,2% (107,5 млрд). На кінець року розмір державного та гарантованого державою боргу становив 111,5 млрд доларів.

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У січні держборг збільшився ще на 4,7% - до 116,7 млрд доларів. У лютому розмір держборгу знизився як у валютному, так і гривневому еквіваленті за рахунок значних валютних надходжень на рахунки України.

У березні обсяг держборгу зріс на 3,4% (до 120 млрд доларів), у квітні - на 3,6% (124,3 млрд), у травні - на 1% (125,6 млрд), у червні - на 2,6% (128,9 млрд), у липні - на 3,1% (132,9 млрд), у серпні - на 0,8% (133,9 млрд).

У вересні держборг України знизився на 0,2% - до 133,6 млрд доларів. А в жовтні та листопаді зріс на 2,1% та 3,2% відповідно (136,4 млрд та 140,8 млрд).

Інфографіка: «Слово і діло»

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