Держборг України встановив новий рекорд — Finance.ua

Держборг України встановив новий рекорд Сьогодні 16:03 — Казна та Політика

Держборг України встановив новий рекорд

Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у жовтні порівняно з попереднім місяцем збільшився на 2,03%, або на 2,72 млрд доларів, до рекордних 136,35 млрд доларів.

Про це йдеться у даних Міністерства фінансів.

Державний і гарантований державою борг на кінець жовтня становив 4 958,37 млрд гривень, або 136,35 млрд доларів, проти 4 886,13 млрд гривень, або 133,62 млрд доларів, місяцем раніше.

Читайте також Загальний держборг у вересні зменшився

Загальний розмір прямого держборгу станом на звітну дату становив 4 638,27 млрд гривень (127,54 млрд доларів) проти 4 560,43 млрд гривень (124,71 млрд доларів) місяцем раніше.

При цьому прямий зовнішній борг за місяць збільшився з 84,21 млрд доларів до 85,88 млрд доларів.

Читайте також Скільки боргів має віддати Україна протягом найближчих 25 років (інфографіка)

Прямий внутрішній борг збільшився у гривневому еквіваленті з 1 481,03 млрд гривень до 1 515,35 млрд гривень (у доларовому еквіваленті збільшився з 40,50 млрд доларів до 41,67 млрд доларів).

Гарантований державою борг на кінець звітного місяця становив 320,10 млрд гривень, або 8,8 млрд доларів.

Довідка Finance.ua

у 2022 році загальний держборг збільшився 13,39 млрд доларів, або на 13,66%, до 111,34 млрд доларів;

у 2021 держборг зріс на 8,52%, або на 7,69 млрд доларів, до 97,95 млрд доларів;

у 2020 році сукупний держборг збільшився на 6,9%, з 84,4 млрд доларів до 90,3 млрд доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.