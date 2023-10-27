Скільки боргів має віддати Україна протягом найближчих 25 років (інфографіка) — Finance.ua

Скільки боргів має віддати Україна протягом найближчих 25 років (інфографіка) Сьогодні 12:01 — Казна та Політика

Скільки боргів має віддати Україна протягом найближчих 25 років (інфографіка)

Протягом найближчих 25 років — до 2049-го — Україна має виплатити понад 7 трильйонів гривень зовнішніх та внутрішніх боргів (в еквіваленті).

Відповідні прогнозні дані опубліковані на сайті Міністерства фінансів України, передає портал Новини.Live.

Варто зазначити, що актуальні плани Мінфіну, швидше за все, будуть коригуватись в залежності від динаміки боргової ситуації.

Прогнозні платежі за державним боргом у 2023−2048 роках

Джерело: Міністерство фінансів України

Джерело: Міністерство фінансів України

Джерело: Міністерство фінансів України

Нагадаємо, за даними Міністерства фінансів України, у листопаді вперше з початку 2023 року виплати процентів за державним боргом України перевищать місячний платіж за основною сумою боргу.

Всього в листопаді Україна має виплатити за державним боргом еквівалент 90,95 млрд гривень.

За внутрішнім боргом сума виплат складає 74,59 млрд гривень, за зовнішнім боргом — 16,36 млрд гривень.

За результатами 2023 року Україна має виплатити за державним боргом еквівалент 707,29 млрд гривень. За внутрішніми зобов’язаннями сума виплат сягне 584,64 млрд гривень, за зовнішніми — 122,65 млрд гривень.

Сумарно за внутрішніми зобов’язаннями Україна має виплатити 372,78 млрд гривень основного боргу і 211,86 млрд гривень процентів.

За зовнішніми зобов’язаннями сума погашення основного боргу складе 69,35 млрд гривень, процентів — 53,3 млрд гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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